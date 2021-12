Dwayne Johnson llama "manipulador" a Vin Diesel y descarta volver a Fast & Furious

Vin Diesel y Dwayne Johnson, "The Rock" Foto © Instagram / thefastsaga

Dwayne Johnson "The Rock" no regresará a Fast & Furious. Una decisión firme que hizo pública en una entrevista que concedió a CNN después de que Vin Diesel le pidiese que volviese a la franquicia para formar parte de la décima entrega. Una petición que no le sentó especialmente bien al exluchador y que calificó como "ejemplo de manipulación".

Para ponernos en situación: Después de que The Rock dejase claro que no volvería a participar en Fast & Furious, Vin Diesel colgó en noviembre un post en sus redes sociales pidiéndole que volviese a la saga para participar en la décima entrega. Un mensaje en el que también habló del cariño que sienten sus hijos hacia él y mencionó al fallecido Paul Walker.

Ahora, The Rock habló durante una entrevista sobre lo que le pareció este mensaje que le envió el actor que da vida a Dominic Toretto en la ficción...

"Me sorprendió mucho la publicación reciente de Vin. En junio pasado, cuando Vin y yo no nos conectamos a través de las redes sociales, le dije directamente y en privado que no regresaría a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre lo apoyaría el elenco y siempre apoyé a la franquicia para que tuviera éxito, pero que no había posibilidad de que regresara. Hablé en privado con mis socios de Universal también, los cuales me apoyaron y entendieron el problema", comentó The Rock.

Sin embargo, no dejó pasar la ocasión para dejar claro lo que piensa sobre el mensaje de su excompañero. "La reciente publicación pública de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que metiera a sus hijos en la publicación, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera. Habíamos hablado hace meses sobre esto y llegamos a un entendimiento claro", agregó.

Por todos es conocido el enfrentamiento que tienen Vin Diesel y The Rock desde 2016 cuando pelearon durante el rodaje de una de las películas, un conflicto al que ambos han hecho alusión a lo largo de los años.

En julio de este año, Dwayne dijo que no volvería a participar en una película de la saga de acción, pero le deseo mucha suerte al equipo de "Fast & Furious". Algunos meses después, Vin Diesel recurrió a sus redes sociales para pedirle públicamente que volviese a actuar en la saga ya que, según dijo, el papel de Luke Hobbs no puede ser interpretado por otro.

"Mi hermanito Dwayne, ha llegado el momento. El mundo espera el final de 'Fast 10'. Como sabes, mis hijos se refieren a ti como tío Dwayne en mi casa. No hay un día festivo que pase sin que ellos ellos y tú os enviéis buenos deseos, pero ha llegado el momento. El legado nos aguarda. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo. ¡Juré que llegaríamos y tendríamos el mejor final con 'Fast & Furious 10'!", comenzó pidiéndole Vin, y añadió: "Lo digo con amor, pero debes presentarte, no dejes vacía la franquicia. Tienes un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por nadie más. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas su destino".

Aunque muchos amantes de "Fast & Furious" fantasearon con la idea de volver a ver a The Rock metido en el papel de Luke Hobbs de nuevo, parece que eso no entra en los planes del actor y tendrán que hacerla sin él...

