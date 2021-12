Yanilys Sariego acusa al ministro del Interior de violar sus derechos y su caso termina en fiscalía militar

La joven activista cubana Yanilys Sariego Acosta, quien pasara siete días encarcelada en el pasado mes de noviembre, luego de presentar en la Fiscalía Municipal de Cárdenas una denuncia contra el General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, denunció este jueves en su perfil personal de Facebook que su caso se encuentra ahora en manos de la fiscalía militar.

"Mi situación legal la han convertido en un juego de dominó, al estilo más duro y agresivo con el que apuesta el gobierno contra los ciudadanos. Resulta que cuando yo creía que se había trancado el dominó, el Tribunal Provincial de Matanzas se pasó con fichas en una vuelta y luego tiró su jugada por debajo de la mesa a la Fiscalía Militar", precisó.

Su expediente, refirió, es el No. 1279/2021, y en el mismo aparece como "víctima de una detención arbitraria, esa del día 12 de noviembre donde me cazaban como un animalito".

El 12 de noviembre fue el día que ocurrió el encarcelamiento de Sariego. Una veintena de policías y agentes del Departamento de la Seguridad del Estado rodearon su vivienda bajo la excusa de que la llevarían a la estación policial a darle respuesta a su denuncia contra el General Álvarez Casas

Yanilys Sariego consideró que el ministro, como jefe de los agentes de su institución que vulneraban sus derechos constitucionales, era el responsable del hostigamiento que ella estaba sufriendo desde 2020 por denunciar presuntos hechos de corrupción en su trabajo estatal y en centros que deben garantizar una dieta alimentaria a niños celiacos (alérgicos al gluten), como lo es su hijo.

“Yo estaba evidentemente consternada. No calculaba que fuera posible semejante persecución por sólo exigir se cumplan las leyes de este país”, expresó a CiberCuba a finales de noviembre.

En ese momento pasó siete días privada de libertad y más de 24 horas en desaparición forzada. Una vez fue excarcelada, contó en sus redes que ella fue “empujada dentro de la patrulla 422 y el oficial con placa 14,396 expresó: 'Blanquita, te picamos en cuadritos, te desaparecemos y nadie se entera'”.

"No creo en la buena fe de ninguna institución de este país y eso lo afirmo de manera categórica. Si quedaba en mí algún vestigio de utopía en materia de amparo legal, me lo arrancaron a la fuerza cuando el día 12 de noviembre me cazaron como a un terrorista ,me metieron semi desnuda en una patrulla y me amenazaron de muerte", afirmó este 29 de diciembre en un post en Facebook, al recibir una citación oficial para ofrecer declaración, bajo amenaza de ser penalizada si no asistía, frente a la Primer Fiscal Militar Capitán Miriela Gastón Arango, en la Delegación Territorial Gaviota Varadero, en Cárdenas, Matanzas.

El documento se lo habría entregado en su domicilio la capitana Alegnis Reyes Sifontes. "La PNR miente, abusa y opera por fuera de la ley, y la Seguridad de Estado, ni siquiera es seguro llamar a este órgano así, cuando poca o ninguna luz encuentra dentro de las leyes cubanas, y asume un comportamiento igual de reprochable y mezquino", declaró.

Al regresar de la citación, este jueves, relató que ahí le preguntaron por qué señalaba al General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas en su denuncia del 11 de noviembre, y ella respondió que todos los oficiales involucrados en sus arrestos han reconocido que actúan por órdenes superiores y él es máximo responsable de dichas fuerzas. "La justicia es para todos o no es justicia", agregó.

"Revivir los detalles de ese día fue perturbador. Siento que me arrancan un pedazo cada vez que tengo que repasar los gestos, las palabras, las amenazas, la humillación", dijo.