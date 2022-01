Opositor cubano cuadriplégico se planta para pedir a Raúl Castro atención médica

Héctor Pupo Quiala Foto © CubaNet

El opositor cubano Héctor Pupo Quiala, quien padece de un grupo de enfermedades y además es cuadripléjico, se encuentra "plantado" frente a la entrada de Cayo Saetía a la espera de ser atendido por algún funcionario del gobierno cercano a Raúl Castro Castro.

El también activista Pedro Quiala explicó que su primo decidió ir hasta la zona de descanso de Castro Ruz y reclamar una atención médica digna y que responsa a sus necesidades.

"Como no hay ningún funcionario que se encargue de los enfermos en la isla, Héctor decidió plantarse y esperar a que el dictador Raúl fuera para Saetía a celebrar con su familia", dijo a través de un video en Facebook.

El familiar del opositor se mostró preocupado por su salud e integridad física, ya que los oficiales de la Seguridad del Estado podían hacerle cualquier cosa a su primo, que padece de hipertensión, tiene artrosis generalizada y otras enfermedades que no reciben tratamiento.

"Gracias a la disidencia es que mi primo recibe algo de medicina y ayudas, porque si es por el gobierno se muere" denunció Quiala.

Posterior a su video, otro usuario de las redes sociales que se identificó como Julio César Góngora afirmó que Pupo Quiala fue maltratado por la Seguridad del Estado mientras se encontraba a la espera de que alguien del gobierno lo atendiera.

Al momento de redactar esta información CiberCuba no había podido contrastar esta información con otras fuentes familiares y oficiales.

Héctor Pupo Quiala, de 32 años, declaró a CubaNet en 2021 que su mayor anhelo era vivir sin dolores, ya que las enfermedades que padece le provocan muchos malestares.

“No sé lo que es no sentir dolor. Lo que es un día, un minuto, un segundo sin él. Quiero hacer algo y no puedo. Sentarme, bañarme o hacer mis necesidades fisiológicas se me hace difícil. Todo lo tengo que hacer con dolor”, confesó.

A causa de la falta de tratamiento y medicinas los fémures están pegados a la cadera, sus rodillas no estiran bien y los pies están rígidos, de ahí que exija a las autoridades cubanas una atención priorizada, en medio de la crisis sanitaria y el desabastecimiento de fármacos, que ponen en riesgo su propia vida.