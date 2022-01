Periodista cubano huye de la represión en Cuba hacia Rusia y teme por su seguridad

Orelvis Cabrera Foto © Facebook

“Tuve que abandonar el país por presiones de la Seguridad del Estado. Todo el tiempo amenazándome a mí y a mi familia con aplicarnos prisión”, aseguró el periodista independiente Orelvis Cabrera Sotolongo, reportero de CubaNet, en entrevista con Radio Televisión Martí.

El país en el cual ha buscado refugio Cabrera Sotolongo es Rusia, donde tampoco se respetan las libertades de prensa y expresión, pero fue el primero que le autorizó a ingresar en su territorio.

Su situación en la isla se volvió crítica luego de participar en el estallido social del 11 de julio en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas, y pasar 37 días en privación de libertad. Las autoridades no lo excarcelaron hasta el 17 de agosto, cuando se modificó la medida cautelar de prisión preventiva por una reclusión domiciliaria, y le impusieron multas por los presuntos delitos de “propagación de epidemia” y “desórdenes públicos”.

Pero no salió de prisión sin amenazas. En la sede principal de la Seguridad del Estado en Matanzas, Cabrera Sotolongo fue coaccionado para que renunciara a su trabajo como periodista independiente. De lo contrario, lo volverían a poner tras las rejas. Allí le mostraron un expediente donde tenían varias causas por las cuales los agentes planeaban procesarle de no ceder.

“Invalidaron mi título universitario. Uno de los represores que me entrevistó me dijo que todos mis títulos eran falsos y que él me retaba a que yo presentara mi título de Comunicación Social que ellos me iban a demostrar que era falso y me acusarían por falsificación de documentos”, contó en la entrevista.

Otros de los delitos que la Seguridad del Estado quería fabricarle eran los de "corrupción ideológica de menores", por un video que él había hecho sobre el ferrocarril en Cuba y en el cual una menor de edad le daba su testimonio, y de "usurpación de funciones", pues, al igual que el resto de los periodistas independientes cubanos, no contaba con una acreditación oficial.

Además, le advirtieron que sería "regulado", es decir, que se le prohibiría salir del territorio nacional. Una medida represiva que se ha impuesto por motivos políticos a más de 250 personas en Cuba en los últimos años, luego de las reformas migratorias promovidas por el expresidente Raúl Castro, que en enero de 2013 eliminaron la solicitud de "permiso de salida" como condición a los cubanos para viajar.

Cabrera Sotolongo salió del país junto con su cuñado Yunior Luis Pino Pérez, quien era panelista del podcast La Gusanera, bajo su guión y conducción, y donde se analizan las principales noticias del acontecer nacional y se entrevistan a distintas figuras públicas.

“Lo más importante de todo esto es que estoy haciendo un llamado para que alguna organización pueda prestarnos una ayuda, porque estamos en Rusia, que es un país que no es el idóneo para estar una persona que haya hecho activismo y periodismo independiente en contra de la dictadura cubana. Estamos atrapados aquí con una estadía legal de tres meses y viviendo otra dictadura. Además, el gobierno ruso y el gobierno cubano son íntimos amigos y mi vida sigue peligrando”, alertó Cabrera Sotolongo.