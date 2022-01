Policía de Homestead investiga caso de una mujer baleada en un motel de Florida

Escena donde fue encontrada la víctima Foto © YouTube CBS Miami / Captura

Una mujer resultó herida luego de recibir al menos un disparo de un arma de fuego este domingo en un motel, en Florida, y el Departamento de Policía de Homestead está investigando el suceso; reportó CBS Miami.

Las autoridades precisaron que el tiroteo ocurrió en el Park Motel, ubicado en 600 S Rome Avenue, y que luego los investigadores localizaron un vehículo relacionado con el tiroteo a pocas cuadras del mismo, en 800 de NW 4 Street.

En el interior de ese automóvil fue encontrada la víctima, que fue trasladada por vía aérea al Jackson South Trauma Center, donde fue recibida en estado crítico.

Por el momento, los agentes de la policía buscan a otra persona que pudo haber estado en el vehículo con la víctima y escapado.

Las noticias de personas heridas o asesinadas mediante armas de fuego en Florida no abandonan los titulares de los medios, a pesar de los esfuerzos gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil por controlar este fenómeno.

A finales de octubre de 2021, un tiroteo en el condado de Miami-Dade dejó dos hombres muertos y un tercero en estado crítico, y poco antes, en septiembre, también en Miami-Dade, dos niños y dos adultos resultaron heridos por armas de fuego en una vivienda tras una discusión que se produjo en el contexto en una reunión familiar.

"Cada vez que le disparan a una persona, es algo que como comunidad, no solo me enoja, sino que me rompe el corazón (...) y cuando se agrega el componente de niños, niños inocentes, a este tipo de tragedia, lo lleva a un nivel completamente nuevo", dijo entonces el detective Ángel Rodríguez, de la Policía de Miami-Dade.