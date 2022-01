Raphy Pina encuentra la fuerza en la mirada de su hija Vida en su momento más delicado

Raphy Pina con su hija Vida Isabelle Foto © Instagram / Raphy Pina

Está siendo un inicio de año complicado para la familia Pina-Gutiérrez. Después de que a Raphy Pina le declarasen culpable de dos cargos por posesión de armas, él junto a dos de sus hijos y Natti Natasha dieron positivo en coronavirus. Pero en medio de estos momentos delicados, el productor se está refugiando en su familia y hay una persona en especial que le está dando mucha fuerza: su hija Vida Isabelle.

Vida llegó al mundo el pasado mes de mayo, convirtiéndose instantáneamente en el centro del mundo para sus papás, Raphy Pina y Natti Natasha, que se derriten con la bebé. Y en estos momentos en los que están siendo muy cuidadosos y están con mascarilla cerca de ella para no contagiarla, el boricua compartió una imagen para resaltar la importancia de la familia y el amor incondicional que uno siente hacia sus hijos.

"Apenas me conoce y no se imagina lo que uno haría por protegerlos. Cuiden de su Familias que “hasta los buenos” le incomoda la felicidad ajena. #SeFuerte #Familia 1-3-22. La mirada que me sigue dando fuerzas", comentó junto a una foto que colgó este lunes. En ella aparece su hija de pie sujetando las manos de su papá, que está con mascarilla y mostrando el grillete que lleva en uno de sus tobillos.

Esta es la segunda vez que el prometido de Natti Natasha enseña el dispositivo de seguridad que le colocaron las autoridades tras declararle culpable y que tendrá que llevar hasta que dicten sentencia el próximo mes de abril.

Sus seguidores no dejaron pasar este detalle y le dedicaron mensajes de aliento y apoyo. "Me duele lo que les está pasando como si se tratara de mi propia familia. Dios me los bendiga y los saque con bien de esto", "No me gusta ver eso en tu tobillo, pero Fe en Dios", "Me encanta como amas a tu familia y la libertad con la que te dejas ver con tu grillete, aceptando tu situación y sin abandonar ni un instante tu fuerza, ¡tu familia!" o "Qué tristeza verte con eso en la pierna mi Pina. Dios te sacará victorioso", son algunos de los comentarios que le mandaron.

En otro post que colgó este lunes, compartió una imagen en la que se podía ver su dispositivo y junto a él animo a sus fans a que le dieran ideas para un nuevo proyecto. "Ya yo trabajé por los próximos 30 años, ahora solo pienso en aportar y seguir creciendo como ser humano", comentó.

