Cae un poste sobre un auto estatal en La Habana

Un poste del alumbrado público cayó este martes sobre la parte delantera de un auto estatal marca Lada, en una calle de La Habana, aunque afortunadamente el incidente no provocó lesionados.

(Facebook: Accidentes Buses & Camiones)

El hecho ocurrió pasadas las tres de la tarde en Luyanó y Concha, según precisó en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones un internauta que compartió varias imágenes.

“El poste de electricidad estaba podrido por la base donde estaba fijado en la acera y se partió”, añadió el internauta, quien precisó que por suerte no le cayó encima a ningún peatón o motorista.

En los comentarios a la publicación, varios usuarios del citado grupo observaron que el poste del semáforo en cualquier momento también se cae, pues de forma visible está podrido por la base.

“Por suerte el poste es estatal igual que el auto, así que todo queda en casa”, bromeó un comentarista, al que de inmediato varios le replicaron que los arreglos y el funcionamiento de los carros estatales en Cuba suelen ir a cargo de quienes lo manejan.

“Los carros estatales son más particulares que los privados porque es el particular el que tiene que poner de su bolsillo para arreglarlo, si no hay que tirarlo a un lado porque no hay piezas. La mayoría de los carros de trabajo del país están sin gomas porque el Estado no tiene para dar y porque el particular no tiene para pagar lo que vale una goma de su salario, más lo que tenga que inventar”, observó un usuario del grupo.

“Aquí los carros son estatales cuando te botan del trabajo y te lo quitan, pero mientras estén funcionando es al chofer al que le cuesta cada tornillo y a nadie le interesa cuánto tiene que gastar para mantenerlo funcionando”, sentenció otro.

"Hay que denunciar eso, que no es el primer poste que se cae. Solo la calzada de 10 de Octubre está llena de postes podridos y no de luminarias sino de peso, con transformadores y sumamente peligrosos... ¿hasta cuándo?", se quejó un comentarista.

"El problema de Cuba es un fallo sistémico en todos los ámbitos de la vida humana. En la esquina de mi casa una torre de alta tensión tiene la base podrida, lo reportamos muchas veces hasta que la Empresa Eléctrica vertió un poco de concreto para ocultar las vigas dañadas. Esto no se resuelve combatiendo los síntomas, hay que combatir la enfermedad", sentenció un internauta, mientras que otro concluyó que "el país completo se está derrumbando, así que... ¿por dónde empezamos?".