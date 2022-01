J Balvin comparte tierno vídeo con su hijo: "Ser padre siempre ha sido uno de mis grandes sueños"

J Balvin con su hijo Rio Foto © Instagram / J Balvin

Si hay una faceta que está disfrutando al máximo J Balvin es la de papá. El colombiano se convirtió en papá por primera vez de su hijo Rio el pasado junio junto a su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, y desde entonces se ha volcado en pasar el máximo tiempo con su bebé.

Aunque la pareja se ha mantenido discreta en cuanto a su vida privada, es cierto que no han podido evitar compartir algunos dulces momentos que han vivido con su pequeño Rio, que este miércoles aparecía por primera vez en un vídeo junto a su papá en Instagram.

El cantante colombiano comenzó el audiovisual saludando a sus seguidores y después revelando que siempre ha querido ser padre, uno de sus mayores sueños.

"Yo siempre he querido ser padre, era uno de mis grandes sueños siempre. Lo estamos viviendo, pero lo más importante es tratar de ser cada día mejor persona", dice en el clip, en el que podemos verle la cabecita a Rio, al que J Balvin le da besos y acaricia durante el audiovisual.

"Cuando uno tiene unos códigos que puede compartir con los demás para que crezcan se me hace que es una obligación. Sueñen, no le bajen. Todo es posible. Yo salí de Medallo para el mundo entero y esto es solo el comienzo", agregó el intérprete de "Mi Gente".

"Paz en la tierra, gente, quiero un mejor mundo para mi hijo y para los de ustedes. Ojalá, algún día, quienes tienen ese anhelo de ser padres, puedan cumplir este y más. Salí desde Medellín, Colombia…nadie me la daba, me dijeron mil veces que estaba loco, pero YO me la di. Por eso no le bajen, ¡¡¡es posible!!!". Fue la descripción que escribió junto a este adorable clip.

A lo largo de estos últimos seis meses, el artista no ha enseñado la cara de su hijo, pero sí que ha estado compartiendo tiernas y dulces instantáneas con las que podemos vislumbrar el tipo de relación que tienen. ¡Para comérselo!

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.