Desgarrador: Niño cubano pide medicamento contra la escabiosis

Niño cubano con escabiosis pide ayuda a Limay Blanco Foto © Captura de pantalla

El humorista Limay Blanco compartió el video de un niño cubano donde le pide un medicamento contra la escabiosis (sarna) y un juguete.

Blanco confesó que entre los cientos de miles de mensajes que le llegan con peticiones de ayuda se encuentra el de este pequeño, pero perdió el contacto para comunicarse con la familia.

"En qué clase de candela me he metido. Un niño me mandó el video, lo subí y no encuentro dónde fue", lamentó el humorista, por tanto, pidió a la familia que volviera a ponerse en contacto para cuando aparezca la permetrina sea más fácil hacerla llegar.

El niño, que parece tener algún problema de movilidad porque usa un andador, pidió el medicamento para curar las lesiones que tiene en la piel provocada por la escabiosis.

Tras publicarse la petición otros cubanos se movilizaron y tienen el fármaco, pero hasta el momento no se sabe dónde vive para hacerlo llegar con prontitud.

Asimismo, Limay Blanco pidió ayuda a todas las personas que fuera de Cuba puedan donar permetrina o dinero para comprarla, ya que en Estados Unidos cada frasco cuesta hasta 30 dólares y en la isla son muchos los niños que lo están necesitando con urgencia.

El humorista impulsa el proyecto humanitario "Cristo cambia vidas", que desde hace meses dona medicamentos, insumos médicos y otras cosas a cubanos pobres que no tienen manera de solucionar sus carencias.

El incremento de personas demandando ayuda generó en el humorista una crisis de ansiedad, que requirió tratamiento psicológico, según declaró a este medio en octubre pasado.

“Desde la madre que necesita una batidora para triturar a su hijo que no puede comer sólidos, hasta personas que viajan de un extremo al otro de la isla para ver si consiguen una caja de Paracetamol. Todo eso me causa un profundo dolor, porque por cada ayuda que damos aparecen muchos otros casos”, dijo profundamente consternado.