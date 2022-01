Influencer cubana Yessy World y su familia dan positivo por coronavirus

La influencer cubana Yessy World dio a conocer a sus seguidores que tanto ella como sus familiares dieron positivo al coronavirus, aunque todos se encuentran en la casa en buen estado.

"Yo estoy bien, tengo un poco de dolor de garganta", aclaró en una directa que hizo en sus redes sociales.

Yessy relató que hace aproximadamente 48 horas su hija Asley empezó a presentar una inflamación en el ojo derecho, con conjuntivitis y mucha secreción.

La pequeña llevaba tres noches con tos seca a la hora de dormir, pero al presentar el problema en los ojos, decidió llevarla al médico y le hicieron la prueba de diagnóstico, que dio positivo. Allí se determinó que todos en la casa estaban contagiados.

La simpática influencer de la paletica recordó que ella se infectó de COVID-19 en 2020, al inicio de la pandemia, y que ahora está teniendo prácticamente los mismos síntomas: dolor en la garganta y en los músculos.

"Yo tengo que curarme porque yo tengo que cuidar a mis niñas. Así que quité todas las sábanas, estoy lavando, baldeé mi casa hoy, el patio, alante... todavía tengo una montaña de ropa por lavar, pero es para que sepan que estoy bien", subrayó.

"Todo es cuestión de actitud, como tú lo quieras llevar, es un catarro normal", recalcó.

Yessy detalló que su hija Emily, nacida el pasado 4 de julio, solo ha tenido un poco de tupición en la nariz. En cambio su esposo José Luis lleva varios días sintiéndose mal.

En agosto pasado la madre de la popular comunicadora, quien reside en Cienfuegos, se contagió de coronavirus.

La mujer pasó "unos días malísimos", según su hija, con dolor de cabeza, en las piernas y sin olfato.

"Ahora mismo no tengo cabeza para nada, mi gente, no tengo fuerza para nada, porque estoy en shock (...) Ahora hay que salir a buscar los medicamentos que no hay en ningún lado", lamentó Yessy entonces.