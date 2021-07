Nace bebé de la influencer cubana Yessy World

Yessy World y su niña, Emily. Foto © Facebook / Yessy World

La influencer cubana Yessy World celebró en redes sociales el nacimiento de su bebé este domingo 4 de julio, fecha que coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos, país donde reside la joven.

“Mi princesita decidió nacer hoy: Día de la Independencia. Mami está tan feliz de por fin conocerte. Gracias a mi Cristo Rey por tan hermosa bendición. Te amamos, Emily, ¡no sabes cuánto!”, expresó en una publicación que acumula ya miles de comentarios felicitándola.

“Todas las bendiciones del mundo se derramen sobre ella y sobre los tuyos, mucha salud y larga vida, bendecida siempre serán, enhorabuena, adelante que el mundo es de ella”, dice uno de ellos.

“Hermosas. Mil bendiciones. Me alegra mucho que Dios les bendiga con dicha y alegrías. No soy de seguir a alguien por las redes sociales, pero te has ganado con tu avidez crítica, tu inteligencia, carisma y humor un espacio en nuestros corazones”, comentó un seguidor desde Santiago de Chile.

Yessy World se ha hecho viral con sus videos en Facebook donde se muestra con una paletica de dulce en la mano y expresando a menudo la frase “No la cojas conmigo”. En esa misma plataforma, suma más de 100 mil seguidores.

En sus videos, se refiere a asuntos de la realidad cubana con aires de humor y picardía. Tras la medida del gobierno de la isla de suspender los depósitos bancarios en dólares estadounidenses, la joven hizo recomendaciones a sus seguidores, admitiendo que no era una experta en temas económicos.

“Si tú vas de bobo, con la moneda que circula en el mundo ¿se la vas a entregar (al gobierno) en bandeja de plata? Ahora es el momento de pedir que todas las tiendas que han puesto en moneda libremente convertible (MLC) las pasen a CUP (moneda nacional). ¡Que tengan vergüenza y que esas tiendas en MLC las tumben!”, dijo.

“¿Con qué cara le van a decir al cubano `no puedes andar con dólares´ si todo lo tienen a la venta en dólares?”, cuestionó más adelante.

Un mes antes, Yessy presentaba a sus seguidores su propio tema de reguetón, "No la cojas conmigo", disponible en YouTube. Lanzó la canción junto a Los Niguetas el día 16 de mayo, como tema musical de “reparto”.

A comienzos de abril, la joven arremetió contra el vocero oficialista Humberto López, pidiéndole explicaciones sobre la razón por la cual los niños cubanos no podían adquirir confituras ante el desabastecimiento imperante en el país.

