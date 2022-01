Familia de balsero cubano varado en isla de Bahamas organiza búsqueda independiente

Anaís Porta, hermana del balsero desaparecido (i) y Magdiel Portal Lumpuy (d) Foto © Collage YouTube/screenshot-Telemundo51

La hermana del balsero cubano Magdiel Portal Lumpuy, varado presuntamente en Anguilla Cay, en Bahamas, salió este domingo en una avioneta privada para intentar sobrevolar la isla, pero no pudieron lograrlo porque Cuba no autorizó la entrada en ese espacio aéreo, alegando que es área militar y supuestamente está activa.

“Lo que queríamos era tratar de verlo o de que él nos viera a nosotros y nos pidiera auxilio”, indicó en declaraciones a Telemundo 51 la hermana del balsero desaparecido, quien contó con la ayuda de dos pilotos de Miami que brindaron su avioneta para realizar un recorrido de reconocimiento por las islas cercanas.

“El espacio aéreo de Cuba no nos dio la autorización y tuvimos que regresar”, dijo Clive Fernández, uno de los pilotos, quien precisó que no hubo ninguna razón válida para impedir sobrevolar el cayo, que pertenece a Bahamas aunque está muy cerca del espacio aéreo cubano.

“¿Por qué nos negó la entrada el gobierno de Cuba? Es especular pero mi impresión es que esto es un problema de que ellos sabían que íbamos a ver si había alguien allí”, opinó.

“Los días son eternos, de verdad y tratando de hacer todo lo posible porque cada minuto cuenta”, dijo la hermana del balsero.

“Todos están destrozados, estamos destrozados, la familia, los amigos, las personas del barrio, todo el mundo, ansiosos por saber que está bien en algún lugar”, concluyó.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, que ha tomado parte activa en el caso, ha dicho que hace esfuerzos por conseguir que la Guardia Costera de Bahamas se involucre en la búsqueda.

"Hay un historial de que hay cubanos que se han quedado en Cayo Anguila y han podido sobrevivir, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por intentar buscar a este muchacho", aseveró la congresista Salazar.

Magdiel Portal Lumpuy salió de Cuba por mar, rumbo a EE.UU. el 30 de diciembre pero según el testimonio de otros balseros que viajaban en la misma embarcación -y que sí arribaron a Miami- durante la travesía se enfrentaron a un temporal que los obligó a detenerse en Anguilla Cay.

Una vez que hubo pasado el mal tiempo, al momento de retomar el viaje, el joven presuntamente sufrió un ataque de pánico y se negó a subir a la balsa, motivo por el cual habría quedado varado en ese cayo de Las Bahamas.

Desde entonces no se tienen noticias de Portal Lumpuy, quien es un carpintero de 36 años, natural del municipio de Placetas, en la provincia de Villa Clara, donde viven sus padres, dos hijos y su esposa.

La familia del joven ahora pide colaboración por vía marítima para explorar la zona. Como teléfono de contacto indicaron el 407 280 0932, de Anaís Portal Lumpuy, su hermana.

En lo que va del actual año fiscal (iniciado el 1 de octubre de 2021) la USCG tiene una cifra récord de repatriaciones y de balseros capturados en viajes ilegales en el Estrecho de la Florida, superando ya los 600 casos en comparación con los 838 devueltos a Cuba en el periodo anterior.

"En cada caso, la Guardia Costera ayudó a asegurar la frontera de Estados Unidos y evitó que estos peligrosos viajes por mar terminaran en tragedia", indicó la USCG en un reciente comunicado oficial.

La Guardia Costera reitera continuamente su llamado a los cubanos a no aventurarse en el mar porque puede costarles la vida. "Instamos a la gente a no hacerse a la mar en embarcaciones no aptas para la navegación", dijo el martes el capitán Adam Chamie, comandante del Sector Key West.