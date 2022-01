Científico cubano alerta que nasobucos caseros no protegen contra la variante ómicron

Cubanos en la calle con nasobuco hecho con un ajustador Foto © CiberCuba

Uno de los científicos cubanos que desarrollaron la vacuna Soberana 02 contra el COVID-19, alertó contra los nasobucos de fabricación casera que abundan en Cuba, los cuales no protegen contra la variante ómicron del virus.

Daniel García Rivera, director del Laboratorio de Síntesis Química y Biomolecular de la Universidad de La Habana y del grupo BioCubaFarma, aseguró en su muro de Facebook del riesgo que ante ómicron, las medidas de protección hay que llevarlas al extremo.

"Mis amigos me dicen que últimamente estoy siendo alarmista, pero debo hacerlo. La verdad es que tu nasobuco, el mío, el nuestro, lo más probable es que no nos proteja de la infección con una variante tan contagiosa como ómicron. En espacios cerrados, es como si fuera un escudo de hojalata contra una bala trazadora", explicó.

García Rivera recordó que esta nueva cepa ha llegado al límite de transmisibilidad de los virus que contagian a los seres humanos, que está dada por el sarampión.

"Casi todos nosotros usamos nasobucos de un tejido o material que no está hecho para evitar la infección con este virus. No importa que lo usemos doble, es que no está hecho para eso. Muchas veces es hecho en casa, con amor y buen gusto, a veces combina con la ropa exterior y hasta la interior, pero la realidad es que si estás en un lugar cerrado y cerca de un infectado, no logrará detener ni un taquito de papel tirado con ligas de pelo", subrayó.

El experto, que en diciembre alertó del riesgo que entrañan las actividades en las que se concentran gran número de personas, como los conciertos de Buena Fe, aclaró que no critica a quienes usan mascarillas caseras, sino que alerta a quienes las llevan que no se sientan ni protegidos ni infalibles.

"La falsa idea de protección que nos da un nasobuco es un poco peligrosa. Es muy común escuchar a gente aglomerada en espacios cerrados justificarse diciendo: 'Pero todos andábamos con nasobucos'", cuestionó.

Por último, el especialista recomendó que si se usan los nasobucos caseros, hay que mantener otras medidas de prevención.

"No te confíes por eso, mantén la distancia física, usa espacios ventilados, evita aglomeraciones", concluyó.

Mientras en Cuba la población no tiene acceso a mascarillas que realmente protejan contra el virus, los científicos están diciendo que ante esta nueva variante se deben usar las mascarilla FFP2, que protegen mejor que las quirúrgicas porque filtran aerosoles.

"Todo lo que no sea una FFP2 o una mascarilla quirúrgica es como llevar un trapo de cocina. Para eso es mejor no llevar nada, porque da una falsa sensación de seguridad", afirmó al portal NIUS Andreu Veà, fundador de COVIDWarriors, una asociación sin ánimo de lucro formada por voluntarios profesionales, directivos y mecenas de todos los ámbitos que luchan contra el COVID-19.

En países como Austria se ha exigido a las personas usar las mascarilla FFP2 en espacios exteriores si no hay posibilidad de mantener la distancia de seguridad.

"Hemos visto que la ómicron es contagiosa también al aire libre, de ahí que será obligatorio el uso de la mascarilla FFP2 cuando uno se encuentra con otras personas, sea en la acera, sea en una zona peatonal o una plaza", anunció el canciller federal austríaco, Karl Nehammer.