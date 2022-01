Maluma arranca el 2022 con unas paradisíacas vacaciones y presumiendo de abdominales

Maluma Foto © Instagram / Maluma

No hay mejor manera de comenzar el año que disfrutando de unas vacaciones paradisíacas en algún lugar remoto del mundo. Y sino que se lo pregunten a Maluma, que empezó el 2022 de esta forma y con la mejor compañía, la de su familia y su novia Susana Gómez.

Para darle la bienvenida al 2022 con el pie derecho, el intérprete de éxitos como "Felices los cuatro" o "Hawái" se fue de viaje. Y aunque no sabemos la localización exacta en la que está pasando los primeros días del año, por las imágenes que colgó en Instagram sabemos que tiene unas playas de ensueño, unas vistas espectaculares y todo tipo de entretenimientos para mantenerse ocupado.

El artista compartió un álbum de fotos que tituló "Vacaciones 2022" y con las fotos que colgó hizo un resumen perfecto de cómo están siendo estos días de relax y alguna que otra emoción fuerte...

Fotos sin camiseta, saltando desde una altísima roca, haciendo surf o disfrutando de un precioso amanecer, son algunos de los momentos que compartió el colombiano. Pero si hay una foto que captó la atención de sus seguidores, con permiso de sus abdominales, es la que última. En ella aparece el cuerpo de una mujer y sus fans no tienen dudas de quién se trata: Susana Gómez.

El cantante hizo oficial su romance con la arquitecta colombiana en Navidad al compartir una imagen dándose un beso con ella al pie del árbol de Navidad. Una foto con la que puso fin a meses de rumores de romance y con la que declaró que ya no está soltero y muy enamorado de su chica... ¡Qué viva el amor!

Dejando de lado la vida sentimental del artista, se avecina un gran 2022 para Maluma, que tiene un gran estreno en camino. Y no, no se trata de ninguna canción o álbum, sino de una película. Será el próximo mes de febrero cuando por fin vea la luz el film "Marry Me", protagonizado por Jennifer Lopez y Owen Wilson y con el que Maluma da su primer gran salto a la gran pantalla.

