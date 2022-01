Parlamento Europeo admite petición sobre el derecho a salir de Cuba y regresar

Héctor Luis Valdés y Esteban Rodríguez Foto © Facebook Héctor Luis Valdés

Presentada por la investigadora, artista visual y activista Salomé García Bacalao, una de las coordinadoras del grupo de trabajo Justicia 11J, en el Parlamento Europeo hay ahora disponible una petición (No. 0435/2021) sobre el derecho a salir de Cuba y regresar.

El origen de la petición, que cuenta hasta ahora con 28 adhesiones, fue una previa realizada en la plataforma change.org, a raíz del destierro de la joven periodista independiente Karla Pérez, en marzo de 2021. Pérez se encontraba en Costa Rica estudiando la carrera de Periodismo, debido a que antes había sido expulsada de la Universidad Marta Abreu de Las Villas, en Cuba, y al intentar volver a su país, en una escala que realizó en Panamá, la aerolínea en la que viajaba le informó que el gobierno cubano no autorizaba su ingreso a la isla.

Ante ese suceso, García Bacallao creó una petición en contra de los destierros, dirigida al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que se basaba en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país". Y más de 6,800 personas la han firmado hasta el momento.

Sin embargo, la denuncia de la activista aseguraba que ese derecho "se viola en Cuba desde la promulgación de la Ley número 989 en 1962, cuando los procesos migratorios pasaron a ser controlados por el Ministerio del Interior, y se identificó el acto de emigrar como “traición a la patria”, requiriendo un permiso de salida que solo fue eliminado con la reforma migratoria de 2013".

"La principal sanción por dicho delito era la pérdida de todas las propiedades en Cuba y el no retorno al país de aquellas personas cuya estancia en el extranjero superase el permiso concedido por las autoridades", agregaba. Pero ahora, el gobierno obliga a los residentes en el exterior a pagar prórrogas de pasaporte con costos excesivos cada dos años.

Algo que, de todas formas, no garantiza a todos los cubanos el ejercicio de ese derecho, pues el Ministerio del Interior decide arbitrariamente, y por motivos ideológicos, quiénes pueden conservar su ciudadanía y quiénes pueden entrar y salir del país.

"La ONU (Organización de Naciones Unidas) asegura que actualmente hay alrededor de 1,654,684 personas de nacionalidad cubana, fuera de sus fronteras (un 14 por ciento de la población). Muchos nos encontramos actualmente en una situación constante de precariedad y de violación de nuestros derechos humanos, solamente por disentir del gobierno entronizado desde 1959", precisaba García Bacalao.

Además, la petición en change.org exige la restitución "de manera incondicional e irrevocable" del derecho a circular libremente, a salir y retornar a Cuba "conservando íntegramente nuestra ciudadanía" y que el Estado cubano "garantice compensación por todo bien o derecho perdido o dañado en virtud de los principios del derecho internacional y de justicia restaurativa". Exigencia para la cual solicita el apoyo de la comunidad internacional y de los Estados Parte de las Naciones Unidas "para elevar este reclamo a las más altas instancias e impulsar finalmente un proceso de reconciliación nacional".

Básicamente con ese mismo espíritu, el Parlamento Europeo ha admitido la petición, presentada meses atrás por Salomé García Bacalao, con un respaldo de más de 6,000 personas. El siguiente paso, según declaró a CiberCuba García Bacallao, es que la comisión de peticiones se reúna, investigue las denuncias y recopile y contraste evidencias y testimonios de víctimas.

"Es una práctica que se está realizando desde 1959 y que además ha implicado asesinatos en fronteras, como es la masacre del remolcador 13 de marzo, como son otras masacres que ha documentado Archivo Cuba, y el solo hecho de que se reconozca en una resolución esto que estamos viendo hoy de los destierros de periodistas, artistas o activistas, para las víctimas es importante, porque es algo que no se ha visibilizado"; afirmó.

Su propósito fundamental al usar este mecanismo fue lograr el reconocimiento de este problema para que en algún momento pueda ser discutido en Naciones Unidas. "Nosotros como ciudadanos cubanos dentro de Cuba no tenemos acceso a estos mecanismos, no tenemos derechos políticos, y sin embargo afuera sí tenemos acceso a ciertos mecanismos ciudadanos. No tenemos que estar representados por una asociación para exigir esta justicia", sostiene la joven, residente en Valencia, España.

Salomé García consideró que esto es algo que afecta de cierta manera a los países de la Unión Europea, debido a que muchas personas que residen en sus territorios pueden quedar en estado de indefensión si de pronto no pueden regresar a Cuba. "Tampoco es sencillo que nos concedan asilo en los países de la Unión Europea, entonces nos convertimos en un problema extraterritorial de Cuba que afecta directamente a los gobiernos de la Unión Europea", alertó.

"Ahora mismo vimos cómo con Héctor Luis Valdés y Esteban Rodríguez ellos (los gobernantes cubanos) se quitaron el problema de arriba y se lo dieron a otro país, porque ese país entonces se ve en una situación que al final es política, de resolver de urgencia y con una atención mediática qué va a pasar con esas personas", refirió en alusión al exilio forzoso, bajo amenaza de cárcel, de los periodistas independientes.

Salomé García espera que que los gobiernos democráticos conviertan este reclamo en una resolución de la Asamblea General de la ONU que reconozca el derecho de los ciudadanos cubanos a regresar a Cuba, a pesar de que el Estado cubano niega que esto sea cierto "Cada vez que destierran a alguien o fuerzan a alguien al exilio, ellos hacen declaraciones públicas al respecto, que ellos no impiden a nadie regresar y salir de Cuba, cuando sabemos que hay personas a las que no solamente le impiden regresar a Cuba sino también salir del país sin que haya ningún tipo de proceso penal sobre ellas", argumentó la artista.

En su muro en Facebook, la joven exhortó a sus seguidores a adherirse a la petición, pues no es necesario ser residente legal en la Unión Europea para ello, que podría significar una limitación para quienes se encuentran en situación irregular. Basta con tener una dirección en uno de los países miembros para poder darse de alta en la plataforma y suscribir los reclamos de interés o crear otros.