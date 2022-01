Grecia expulsa a decenas de inmigrantes cubanos a Turquía

Patrulla de policía en aeropuerto de Corfu, Grecia (imagen de referencia) Foto © Wikimedia Commons/ Luc Coekaerts

Al menos 30 inmigrantes cubanos que buscaban llegar a Europa para solicitar asilo político fueron expulsados por la fuerza desde Grecia hacia Turquía, donde ahora se encuentran en un limbo, sin documentos ni acceso a ayuda legal.

Desde finales del año anterior comenzaron estas deportaciones, durante las cuales se han cometido actos de violencia por agentes de la policía y guardias fronterizos, dejando secuelas físicas y golpes visibles en los rostros y cuerpos de los inmigrantes, según reportes de la televisora Al Jazeera.

Las denuncias, recogidas por diferentes organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, incluyen relatos de desnudez forzada, palizas, detención sin comida ni agua, confiscación de pasaportes, dinero y otras pertenencias personales, negativa a registrar las solicitudes de asilo e inmersión forzada en agua antes y durante el proceso de expulsión.

Varios de los inmigrantes cubanos explicaron, además, que pidieron ayuda al consulado cubano en Ankara y a las autoridades migratorias turcas, pero hasta el momento no han recibido respuesta en ninguna de las dos instancias.

Uno de los protagonistas de esta odisea se identificó como Joel y narró a la cadena árabe que el 29 de octubre de 2021 cruzó junto a otros dos cubanos hacia tierras helénicas, tras un viaje de 48 horas desde La Habana a Moscú, luego a Belgrado -la capital de Serbia- y después en autobús y a pie por ese país y Macedonia del Norte. Afirmó también que, el mismo día de su llegada, la policía griega los sacó del autobús en que iban de Tesalónica a Atenas.

El inmigrante cubano recordó que pasó por tres centros de detención diferentes, donde los fueron despojando de sus pertenencias, les obligaron a desnudarse, registraron, golpearon y retuvieron sin comida ni agua. "Les dije a los agentes que era médico de Cuba y que estaba allí para pedir asilo político. Se limitaron a mirarme y a reírse", agregó.

Finalmente los trasladaron hacia el río Evros que marca la frontera con Turquía y los obligaron a cruzar. A uno de los extranjeros retenidos en el mismo grupo lo obligaron a sumergir la cabeza en el agua durante varios minutos, como forma de tortura.

Otro testimoniante se identificó como Reniel y se negó a dar su apellido por miedo a represalias contra sus familiares en Cuba. Según contó a Al Jazeera, tiene 25 años y salió de la isla por miedo al gobierno y a causa de la penosa situación económica en que vive su familia.

"Ahora, me preocupa ser ilegal en un país al que ni siquiera elegí ir", dijo durante una entrevista por Skype. "Si me voy, que es lo que quieren que haga porque no estoy aquí con documentación, aún podrían castigarme por ello".

Reniel denunció también la expulsión al consulado cubano en Turquía, pero allí solo le dijeron que "el gobierno griego no deporta a ningún cubano", sin ofrecerle ningún tipo de ayuda o respuesta a su caso, aunque explicó a los funcionarios de la sede diplomática que las autoridades griegas habían confiscado sus documentos, el pasaporte y todo el dinero que traía.

Joel y Reniel aseguran que son al menos 30 los cubanos en similar situación en Turquía. En diciembre de 2021 se conoció la historia de Mario, otro médico de 38 años, que una vez en territorio helénico y después de pagar altas sumas de dinero a coyotes, fue detenido junto a otros compatriotas cuando viajaba a bordo de un autobús por las afueras de una ciudad llamada Polykastro.

La policía griega los despojó de sus pertenencias y los subió a una camioneta para llevarlos a un centro de detención donde pasaron la noche en celdas "miserables y malolientes". A la mañana siguiente los llevaron a una base militar, donde los agentes los desnudaron y golpearon con bloques de madera y porras de plástico. Finalmente, fueron subidos a botes inflables que los transportaron al otro lado, a suelo de Turquía.

Otro ejemplo reciente de los peligros que enfrentan los cubanos para escapar de su país y llegar a Europa es el de cinco personas varadas en un bosque, con temperaturas bajo 0, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. “Nos viraron de Polonia porque nos metieron presos y nos viraron para acá, y aquí nos entraron a golpes y estamos aquí con tremendo frío. Llevamos siete días sin comer. Aquí estamos tirados, está hasta lloviendo por favor, necesitamos ayuda", reveló uno de ellos, identificado como Osiel Milián Pérez.

También en Grecia, específicamente en el aeropuerto de Zakynthos, decenas de cubanos, incluidos varios niños, quedaron varados y fueron desalojados violentamente por las autoridades migratorias. Vídeos difundidos en redes sociales revelaron los momentos de extrema tensión que se vivieron cuando los migrantes se agruparon en el suelo de la sala de espera como forma de protesta. Sin embargo, los agentes griegos igualmente procedieron a sacarlos de forma violenta.