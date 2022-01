Cortan Internet a Saily González y familiares de preso político del 11J Andy García

Saily González y familiares de Andy García. Foto © Facebook / Saily González

El monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, cortó este martes el servicio de internet a la activista Saily González y familiares del preso político del 11J Andy García, quienes se encuentran en el Parque de la Audiencia en Santa Clara mientras se celebra el juicio contra el joven.

En una directa en redes sociales, González explicó que estaba lloviendo en la capital villaclareña, pero aún así los familiares debían esperar fuera del recinto, guareciéndose bajo un árbol.

González, exmiembro de la plataforma Archipiélago, dijo que pudo conectarse a través de una vía alternativa y denunció que las autoridades solo permitían la entrada al juicio de un familiar. Todos sabemos las mentiras que están diciendo allá dentro, comentó.

También trasmitió imágenes del lugar, custodiado por varios agentes de la policía y de la Seguridad del Estado. De igual modo, se aprecia que mantienen acordonado los alrededores del Tribunal Provincial donde tiene lugar el juicio, y del Parque de la Audiencia.

La hermana de Andy, Roxana Lorenzo, dijo que no sabía cuáles eran las intenciones de la Seguridad del Estado al quitarles el internet. “No sé si quieren que no denunciemos (…) Nosotros no nos vamos a callar. En algún momento nos tendrán que devolver la conexión y en la primera oportunidad que tengamos, haremos todas las denuncias”, aseguró.

El lunes, Roxana García expuso que, desde horas bien tempranas, la Seguridad del Estado los acosó por toda la ciudad de Santa Clara cuando se dirigían a la sede del Tribunal Provincial, donde se realiza el juicio a un total de 16 manifestantes de la capital villaclareña.

Previamente, los familiares de García refirieron un fuerte operativo policial con presencia incluso de tropas especiales y cámaras de vigilancia frente al recinto de Santa Clara. Roxana García señaló que el juicio debe durar de tres a cuatro días.

Según los registros de organizaciones independientes, más de 1000 cubanos fueron detenidos por las protestas antigubernamentales masivas del 11J en varias provincias del país; cientos de ellos permanecen presos. Al menos 57 manifestantes podrían ser juzgados esta semana, 41 con petición fiscal de más de 20 años de privación de libertad.