Camila Cabello presume de curvas en bikini con una foto en República Dominicana

Camilla Cabello comenzó el 2022 viajando de un lado para otro y disfrutando de diferentes climas. Aunque los últimos días la cantante cubana ha estado disfrutando de la nieve en Montana (Estados Unidos), antes de viajar al frío pasó unos días en República Dominicana, un lugar desde el que no compartió fotos hasta ahora porque estaba "viviendo la vida".

El muro de Instagram de la intérprete de "Havana" se llenó de imágenes de invierno en las últimas horas, pero entre tantas fotos en la nieve, se ha colado una en la que aparece en bikini. Una instantánea que fue tomada en un yate en las aguas caribeñas de República Dominicana donde estuvo la cantante hasta unos días.

"No publiqué fotos porque tenía el hashtag viviendo la vida, pero estaba en la República Dominicana. Baby, vamos a un teteo", comentó, desatando una avalancha de piropos y halagos por parte de sus seguidores.

En la imagen, Camila aparece sin maquillaje, completamente al natural y con la melena al viento. De fondo, un precioso atardecer. Y ante esta imagen son miles los fans los que no dudaron en dedicarle un sinfín de piropos a la cantante por su hermosura y el cuerpazo que tiene. Y es que si hay algo que caracteriza a Camila Cabello es la espontaneidad y la naturalidad con la que se muestra en sus redes sociales y en la vida real. Lo que no siempre ha sido motivo de aplausos.

El año pasado, la artista alzó la voz en un alegato que se volvió viral en defensa de los cuerpos reales después de que le llovieran críticas por unas fotos que le hicieron mientras paseaba con ropa deportiva por la calle.

"Llevaba un top que muestra mi barriga y no estaba disimulándola. ¡Porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete la barriga todo el tiempo!", comentó. "Estoy agradecida de que este cuerpo me deja hacer lo que tengo que hacer. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y tenemos que aceptarlo", agregó en su poderoso mensaje.

