Evaluna Montaner cuenta que los médicos le dijeron que no podría tener hijos

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry Foto © Instagram / Evaluna Montaner

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry no pueden estar más felices por la llegada de su primer hijo juntos, Índigo. Un bebé que está en camino y que dentro de unos meses llenará sus vidas de alegría y sonrisas.

Pero aunque ahora la pareja está pletórica por el embarazo de la cantante y actriz, la realidad es que antes de quedar encinta los médicos le dijeron que no podría tener hijos.

El joven matrimonio anunció en octubre que estaban esperando su primer hijo con un emotivo videoclip. Una noticia que revolucionó a sus fans, que se quedaron totalmente sorprendidos al ver a la hija de Ricardo Montaner luciendo tripita en el audiovisual. Y ahora que queda menos, la joven se ha sincerado para hablar de los problemas que tuvo antes de quedar embarazada.

Charlando en su podcast En La Sala, confesó a Rich Wilkerson Jr. y su esposa Dawn Chere que los médicos le dijeron que no podría tener hijos.

"Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo", reveló.

Pero al contrario de que lo que le dijeron los galenos, la cantante logró quedar embarazada a los pocos intentos y tiene un embarazo saludable a día de hoy. "Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió. Y me encanta que suceda siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra".

Evaluna compartió su experiencia para darles ánimo a las parejas que se encuentran en una situación similar. "Es realmente genial poder compartir esto con la gente, porque muchas personas están luchando con esto, no solo con la infertilidad, sino con la espera (del bebé). Creo que la espera es lo más complicado de entender", dijo la hija de Ricardo Montaner.

