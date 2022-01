Sur de Florida registrará las temperaturas más frías de la temporada durante fin de semana

Nevada en Florida (imagen de referencia) Foto © Captura/Fox 13

El sur de Florida registrará este fin de semana las temperaturas más baja de la actual temporada invernal con la llegada de un nuevo frente frío a la región, pronostica el Servicio Nacional de Meteorología en Miami.

Para el meteorólogo George Rizzuto entre viernes y domingo próximo se vivirán los días más fríos de lo que va de año, aunque aún los termómetros no reportan temperaturas por debajo de los 5°C.

No obstante, el experto asegura en un reporte de El Nuevo Herald que en esos días “la región tendrá por fin un buen bajón del termómetro”, por lo que habrá reportes por debajo de los 5°C.

Según Rizzuto, el viernes por la mañana habrá temperaturas poco mayores a los 4.4°C, aunque en Homestead pudiera bajar a 9.4°C y en el área de Okeechobee se registrarán unos 10°C.

También para el extremo sur de Florida se esperan temperaturas un poco por encima de los 10°C entre el viernes en la mañana y el sábado.

Cayo Hueso podría ser el lugar más cálido, con 15.5°C durante esos dos días, apuntó el meteorólogo.

De acuerdo con el pronóstico del servicio meteorológico, para el fin de semana en Florida la temperatura mínima será de unos 10°C, mientras que la máxima oscilará por los 19.4°C, aunque en lugares puntuales como Tallahassee y Gainesville se esperan 1.6°C el domingo por la noche.

De acuerdo con Steve MacLaughlin, meteorólogo de NBC6, la última vez que el sur de Florida se observaron temperaturas bajas, similares a las que se sentirán este fin de semana, fue el 4 de febrero de 2021, cuando los termómetros se detuvieron en los 6.6°C.

El 3 de enero último los condados de Walton y Okaloosa, en el Panhandle de Florida, tuvieron una sorpresiva caída de nieve durante las primeras horas de ese lunes, después que bajarán drásticamente las temperaturas con respecto a la jornada anterior.

La Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa publicó en Twitter un video de un oficial en una patrulla, que muestra la caída de nieve bañada por la luz de una farola en el estacionamiento de una tienda.

Solo 12 horas antes, la temperatura había sido de unos 23.9 °C, pero a las tres de la madrugada estaba nevando, señaló la publicación. "¡Abríguense ahí afuera!", recomendó el sheriff de Okaloosa al compartir su video.

La última vez que en la franja noroeste de Florida hubo un descenso significativo de temperaturas fue en enero de 2018, cuando una tormenta arrojó nieve en Tallahassee por primera vez en tres décadas y forzó el cierre de escuelas, oficinas y un tramo de la Interestatal 10.