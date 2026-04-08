Anuncian lluvias y tormentas en el sur de Florida con alerta de inundaciones

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El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) mantiene este miércoles una vigilancia de inundaciones para el sur de Florida vigente hasta las 10:00 pm, mientras se esperan nuevos aguaceros y tormentas que podrían dejar acumulados de entre dos y cuatro pulgadas en Miami-Dade, Broward y partes de Palm Beach.

La alerta, emitida a la 1:15 am de hoy, cubre el este de Miami-Dade y Broward, e incluye ciudades como Miami, Hialeah, Fort Lauderdale, Hollywood y Miramar.

La meteoróloga Dainet Sierra, de Telemundo 51, advirtió que el panorama de hoy será similar al del martes: no lloverá de forma constante, sino que habrá períodos de calma alternados con fuertes aguaceros y tormentas que podrían ser localmente severas.

El nivel de riesgo meteorológico para este miércoles es de dos sobre cuatro, según los servicios de seguimiento climático de la región.

Las temperaturas máximas rondarán los 80 grados este miércoles y el jueves.

El frente estacionario estancado sobre el sur de Florida es el principal factor detrás de la persistencia de estas condiciones, que ya causaron estragos y dejaron sin electricidad a unos 200 hogares en comunidades del área metropolitana de Miami. WSVN reportó atascos de tráfico y accidentes debido a las vías mojadas y a la visibilidad reducida por las lluvias.

El suelo ya saturado por las lluvias amplifica el riesgo de inundaciones ante cualquier nuevo episodio de precipitaciones intensas, advirtieron los expertos.

Se espera que el frente se debilite y continúe moviéndose hacia el sur, por lo que el fin de semana estará más lejos. Por ello, las probabilidades de lluvia comenzarán a disminuir a partir del viernes.

No obstante, seguirá habiendo vientos fuertes, así que quienes vayan a la playa el fin de semana deben saber que hay peligro de corrientes de resaca.

Se esperan olas de entre siete y 10 pies de altura en las costas del sur de Florida. Esto se suma a la advertencia para pequeñas embarcaciones, con vientos del noreste que ya había sido emitida días atrás para las costas de Miami.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, evitar zonas propensas a inundaciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales del NWS durante el resto de la jornada.