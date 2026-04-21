Guardacostas rescata a dos personas sorprendidas por mal tiempo a 80 millas de Hudson

Vídeos relacionados:

Tripulaciones de la Estación Aérea de la Guardia Costera de Clearwater (AIRSTA Clearwater) rescataron este lunes a dos personas que fueron sorprendidas por mal tiempo a aproximadamente 80 millas al oeste de Hudson, Florida, en el Golfo de México.

El incidente ocurrió en aguas abiertas y profundas del Golfo, lejos de cualquier costa o auxilio inmediato, en una zona donde las condiciones meteorológicas representaban un riesgo significativo para embarcaciones recreativas.

El día del rescate, el Golfo de México central registraba vientos del sur de hasta 20 nudos (37 km/h) y olas de entre cuatro y seis pies, con un frente frío activo que se extendía desde la costa de Florida hacia el suroeste.

La operación fue clasificada como búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés) y confirmada por la cuenta oficial de la Guardia Costera del Sureste en la red social X.

AIRSTA Clearwater, con sede en el Aeropuerto Internacional de St. Petersburg-Clearwater, es la estación aérea más grande y activa de la Guardia Costera de Estados Unidos, con cerca de 700 efectivos de aviación y apoyo.

La estación opera helicópteros MH-60T Jayhawk y aviones HC-130H Hercules, estos últimos con un alcance de hasta 600 millas náuticas, lo que le permite cubrir zonas remotas del Golfo de México como el punto donde se produjo el rescate.

AIRSTA Clearwater responde a entre 300 y 400 casos anuales en Florida, el Golfo de México, el Caribe y las Bahamas, lo que equivale a aproximadamente un caso por día.

Tras el rescate, la Guardia Costera aprovechó para reiterar sus recomendaciones de seguridad náutica a todos los navegantes.

La institución instó a presentar un plan de flotación antes de salir —que incluye descripción de la embarcación, ruta, horarios y datos de contacto—, contar con medios de comunicación confiables como radios VHF o dispositivos de radiobaliza, y llevar todo el equipo de seguridad necesario, incluyendo chalecos salvavidas, bengalas y extintores.

Estas recomendaciones cobran especial relevancia en incidentes como el de este lunes, donde el mal tiempo sorprendió a los navegantes a gran distancia de la costa, sin que hubiera ciclones tropicales activos en la región según el Centro Nacional de Huracanes, lo que subraya que condiciones de mar moderado a agitado pueden ser igualmente peligrosas para quienes salen al mar sin la preparación adecuada.