Casos de coronavirus en Cuba aumentan más del mil por ciento en enero

Los casos de coronavirus detectados en Cuba en lo que va de enero han aumentado en más de un mil por ciento más que los diagnosticados durante todo el mes de diciembre, tras reportarse en la primera semana del presente mes un total de 10,934.

En la reunión semanal con científicos y expertos que trabajan en el enfrentamiento al COVID-19, el ministro de salud, José Ángel Portal Miranda, reveló que el promedio de casos por día fue de 1,367 contra los 124 reportados en el último mes de 2021, y que han subido tanto los autóctonos como los importados.

"Los mayores niveles de transmisión se concentraron en Pinar del Río, Camagüey, Matanzas, La Habana, Cienfuegos y Las Tunas, que concentraron el 62,3 por ciento de los casos diagnosticados.

En el encuentro, el doctor en ciencias Raúl Guinovart, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, anunció un nuevo pico de la enfermedad para febrero, el cual debe empezar a bajar en marzo.

"El crecimiento va a ser rápido, pero también el descenso. Y lo que se espera es entonces, que la situación, de ser así, se pudiera estar controlando en los primeros días de marzo", pronosticó.

Guinovart, quien días atrás anunció que el país estaba en el comienzo de una nueva ola de la pandemia, advirtió que habrá que prepararse para un número alto de contagios.

"El número de personas fallecidas en comparación con el número de confirmados es muy bajo", señaló.

Por su parte, María Guadalupe Guzmán, jefa de investigación y diagnóstico del IPK, afirmó que los estudios de secuenciación del virus están arrojando que la variante ómicron es la que empieza a prevalecer en Cuba, y está desplazando a otras como la delta.

"Es evidente que ómicron está muy asociada al incremento de transmisión y no tiene por qué ser diferente en nuestro país", añadió.

El gobierno aprobó un nuevo protocolo sanitario para la atención a personas contagiadas, el cual prevé el ingreso de todos los niños menores de dos años, los niños -independientemente de su edad- que no tengan el esquema de vacunación completo o no se hayan inmunizado, los pacientes en edad pediátrica con factores de riesgo, todas las embarazadas y puérperas, los enfermos no vacunados, y los que tengan un cuadro clínico que requiera atención en un hospital.