Señorita Dayana se emociona hasta las lágrimas al escuchar la canción que compuso a su hija

Señorita Dayana Foto © Instagram / Señorita Dayana

La cantante cubana Señorita Dayana está a punto de estrenarse como mamá de una niña que se llamará Victoria. Y precisamente para su bebé en camino compuso una emotiva y preciosa canción que quiso compartir con todos sus seguidores por su cumpleaños.

El tema lo presentó en una directa de Instagram en la que no pudo contener las lágrimas al escuchar las bonitas palabras que escribió pensando en la niña que está esperando.

La artista se inspiró en su maternidad para cantarle a su hija, que está a punto de llegar al mundo.

"Esa niña va a salir cantando, bailando y de todo", dijo al comienzo del live. "Me quería hacer un regalo de cumpleaños muy especial. El regalo que me hice fue una canción que escribí para mí nena", comentó, antes de aclarar que no está del todo terminada. Pero aún así quiso compartir este regalo que se ha hecho a sí misma por su cumpleaños para que todos puedan disfrutar de cómo suena con los primeros arreglos.

"Como es que lo que estoy sintiendo no lo entiendo y aun así es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Oye, tú, no te buscaba y aún así yo te esperaba y el de arriba así lo quiso. Es tan inmenso, tan perfecto y ahora entiendo que eres tú, el amor de mi vida, mi bendición", reza la letra de la canción que comenzó a componer Señorita Dayana cuatro meses atrás y que al escuchar se emocionó hasta las lágrimas.

"¡¡Mi regalo de cumpleaños!! Bueno obviando mi cara toda hinchada, que me pasé medio video llorando y que aún no tenemos arreglo musical. Espero les guste la canción", comentó la artista cubana junto al vídeo en el que presenta la emotiva canción, que enseñó unas horas antes de su cumpleaños.

Señorita Dayana cumple años este jueves 13 de enero en un gran momento a nivel personal en el que está a punto de convertirse en madre por primera vez.

Fue en octubre pasado cuando anunció que estaba embarazada con una preciosa publicación en Instagram.

Desde entonces ha hecho testigos a sus seguidores de su dulce espera compartiendo los bonitos momentos que está viviendo. Ahora, la artista llega a los 38 años a tan solo unas semanas de recibir a su hija. ¡Felicidades, Señorita Dayana!

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.