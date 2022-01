¡Nayer y Víctor Víctor Mesa son pareja!

Víctor Víctor Mesa y Nayer Foto © Instagram / Víctor Víctor Mesa

La cantante y modelo cubana Nayer Regalado encendió las redes sociales este viernes con la noticia de que ella y el joven pelotero cubano Víctor Víctor Mesa tienen una relación amorosa.

El amor entre la expareja del reguetonero Yomil Hidalgo y el hijo de la leyenda del béisbol cubano se esparció por las redes sociales con unas románticas fotos que no dejan espacio para dudas sobre su relación.

"Tenemos una linda historia. Amigos desde el 2016, hoy les presento a mi novio", escribió Nayer junto a una de las fotografías que ambos compartieron en sus historias de Instagram.

Historias de Instagram / Nayer

A juzgar por las imágenes, Nayer, de 36 años, y Víctor Víctor, de 25, parecen estar disfrutando de un intenso romance y el hecho de que hayan decidido hacerlo público es muestra de lo felices que están con su relación y de que los 11 años de diferencia entre ellos no son más que un número.

Historias de Instagram / Víctor Víctor Mesa

Nayer comenzó su carrera como actriz y modelo en programas de televisión tales como Alondra, Sábado Gigante o La piñata loca, pero su verdadera pasión siempre fue estar sobre un escenario, y ese sería su destino. A los 14 años grabó sus primeras canciones y en 2008 fue finalista del concurso "Miss 305", que le permitió posteriormente firmar con el sello de Pitbull. Como modelo, aparece en videos como "Dirty Dancer", de Enrique Iglesias y "Give Me Everything", con Pitbull. En julio de 2011, lanzó su primer sencillo "Suave (Kiss Me)".

Por su parte, Víctor Víctor Mesa se prepara para la temporada 2022 del béisbol en Estados Unidos, luego de un 2021 en el que pasó por AA y Clase A Avanzada en la organización Marlins de Miami. El jardinero y prospecto villaclareño y su hermano firmaron con los Miami Marlins en 2018.

¿Qué te parece esta nueva pareja?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.