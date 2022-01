Wisin hace de suegro de Camilo en videoclip de "Buenos días", protagonizado por Evaluna Montaner

Wisin y Camilo en el videoclip de "Buenos días" Foto © Youtube / Wisin

Wisin y Camilo unieron fuerzas en una nueva colaboración estelar, que promete sonar y mucho este 2022, titulada "Buenos días".

Desde que el colombiano anunció que tenía una canción en camino con una leyenda de Puerto Rico, las expectativas se pusieron por las nubles, y tras desvelar el nombre de Wisin, las ganas de escuchar la canción se hicieron aún más grandes.

Unos días después de poner a todos alerta con este lanzamiento, los dos artistas nos traen una canción que mezcla sus particulares estilos y el resultado está cargado de ritmos latinos y buena vibra.

Para darle aún más proyección a su unión, los cantantes estrenaron un divertido videoclip que cuenta con dos actuaciones muy especiales para los intérpretes. Por una parte esta Evaluna Montaner, esposa de Camilo, que hace el papel de hija mayor de Wisin y novia del colombiano, y por otro lado está Yelena, la hija mayor de Wisin que da vida a la hermana pequeña de Evaluna.

El videoclip, dirigido por Nuno Gomes, arranca con Camilo y Evaluna en una cama hasta que irrumpe la familia de ella y Wisin le echa de la casa, comenzando así una batalla del colombiano para ganarse la aprobación de su suegro para estar con su enamorada.

"Camilo⁩ de suegro no me quieres! Gracias Evaluna y Camilo por soñar conmigo y crear juntos este proyecto que me encanta. Dios con nosotros", comentó el legendario reguetonero al anunciar este lanzamiento. Mientras tanto, Camilo y Evaluna lo están celebrando bailando la coreografía de TikTok de esta canción.

