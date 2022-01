Barack Obama le dedica una preciosa felicitación a Michelle por su cumpleaños

Barack y Michelle Obama Foto © Instagram / Barack Obama

Como cada 17 de enero, fecha marcada en rojo en el calendario de los Obama, Barack acudió a sus redes sociales para felicitar a Michelle por su cumpleaños.

En esta ocasión, el expresidente de Estados Unidos compartió una romántica imagen en la que aparece dándole un beso en la mejilla a su mujer. Ella, con una sonrisa y una copa en la mano, mira a la cámara mientras detrás de ellos se pone el sol en un atardecer de postal.

Para acompañar esta preciosa instantánea, escribió: "Feliz cumpleaños, Michelle. Mi amor, mi compañera, mi mejor amiga..."

Sus seguidores se sumaron a la celebración virtual mandándole sus mejores deseos a la exprimera dama en el tablón de comentarios, donde son miles los usuarios los que felicitaron a la cumpleañera por sus 58.

Las publicaciones de Barack Obama cada 17 de enero se han convertido en una tradición para la pareja. Un simple gesto cargado de amor con el que siempre derrite a sus seguidores, que esperan impacientes la próxima dedicatoria de Barack hacia Michelle.

Juntos forman uno de los matrimonios más queridos y admirados de Estado Unidos, y además de las fechas de cumpleaños, otras como San Valentín y su aniversario, siempre las celebran demostrando su amor públicamente.

Por su 29 aniversario como casados, Barack le dedicó unas románticas y cariñosas palabras a su mujer. "¡Feliz aniversario, Miche! Durante los últimos 29 años, me ha encantado ver cómo el mundo te conoce no solo como hija del South Side, sino como madre, abogada, ejecutiva, autora, primera dama y mi mejor amiga. No puedo imaginar la vida sin ti".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.