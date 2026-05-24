Trump asegura que mantiene el embargo contra Irán hasta lograr un acuerdo nuclear

Trump afirma que el tiempo está de su lado en negociaciones con Irán

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump reafirmó este domingo que el embargo impuesto por Estados Unidos contra Irán permanecerá «en plena vigencia» hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo nuclear, y advirtió a sus representantes que no se apresuren en las negociaciones porque «el tiempo está de nuestro lado».

Trump realizó el anuncio a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que también comparó desfavorablemente el proceso actual con el acuerdo nuclear de 2015 firmado bajo Barack Obama, al que calificó de «uno de los peores acuerdos jamás hechos» por Estados Unidos y «un camino directo» hacia que Irán desarrollara un arma nuclear.

«Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he instruido a mis representantes para que no se apresuren en cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado», escribió Trump.

El mandatario subrayó que Irán «no puede, bajo ninguna circunstancia, desarrollar o procurar un arma o bomba nuclear» y describió las conversaciones actuales como «el opuesto exacto» del pacto negociado por la administración Obama.

El mensaje llega un día después de que Trump afirmara que un acuerdo con Teherán estaba «ampliamente negociado» y lo describiera como un memorando de entendimiento pendiente de finalización. Irán respondió con cautela, reconociendo una «reducción de diferencias» pero negando que el trato estuviera cerrado.

Las negociaciones han atravesado semanas de altibajos. A principios de mayo, Irán presentó un plan de paz de 14 puntos que incluía una moratoria al enriquecimiento de uranio, el levantamiento de sanciones y la liberación de activos congelados.

Trump calificó entonces la propuesta de «totalmente inaceptable» y «un pedazo de basura», aunque mantuvo abierta la vía diplomática.

El punto central de disputa sigue siendo el programa de enriquecimiento de uranio: Washington exige su abandono total o una moratoria de hasta 20 años, mientras Teherán lo defiende como un derecho soberano irrenunciable.

En el mismo mensaje, Trump invitó a Irán a unirse a los Acuerdos de Abraham —el marco de normalización árabe-israelí impulsado durante su primer mandato— y sugirió que «quizás la República Islámica de Irán también quisiera unirse».

La propuesta fue rechazada de antemano: el canciller iraní Abbas Araghchi la había calificado el 17 de mayo de «wishful thinking» y afirmó que Irán jamás reconocerá a Israel.

El embargo naval estadounidense sobre Irán fue establecido el 13 de abril de 2026, tras el ultimátum que Trump lanzó a Teherán el 6 de abril para que negociara o enfrentara ataques militares.

«El embargo permanecerá en plena vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!», concluyó Trump en su publicación.