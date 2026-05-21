«Ahora están cacareando»: Cubanos a Gerardo Hernández sobre el derribo de Hermanos al Rescate

El periódico oficial Juventud Rebelde publicó este miércoles un video en Facebook en el que Gerardo Hernández Nordelo, presentado por el régimen cubano como uno de los «Cinco Héroes», defendía la versión oficial sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996.

La publicación desató una avalancha de comentarios críticos de internautas que rechazaron sus argumentos con ironía y datos concretos.

El video, de poco más de tres minutos, fue difundido el mismo día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra Raúl Castro y cinco militares cubanos por el derribo, parte de una campaña propagandística en la que también participaron Díaz-Canel, Manuel Marrero y Bruno Rodríguez.

En el video, Hernández argumenta que Hermanos al Rescate no era una organización meramente humanitaria sino que encubría planes terroristas.

«En Miami se ocupan de tergiversar la historia y de contar la historia de la manera que a ellos les conviene», afirmó.

Uno de sus argumentos centrales fue la figura de Juan Pablo Roque, a quien describió como agente del FBI infiltrado en la organización.

«¿Por qué, si Hermanos al Rescate es solo una organización humanitaria, el FBI infiltra a una persona para que le dé información?», preguntó Hernández, sugiriendo que esa infiltración demostraba las intenciones terroristas del grupo.

Hernández también citó declaraciones del propio José Basulto durante el juicio, en las que este reconoció haber preparado armas de bajo costo con intención de introducirlas en Cuba.

Según Hernández, su abogado defensor desmontó la explicación de Basulto con sarcasmo: «¿Y ustedes le iban a tirar la cocina también para que cocinaran los pescados, y no era mejor tirarle la comida?»

Sin embargo, los internautas no tardaron en señalar errores factuales en su discurso. Hernández sostuvo que en 1996 ya no había balseros porque existía la política de «pies secos, pies mojados», pero un comentarista le recordó que esa política no fue eliminada hasta el 12 de enero de 2017 por Barack Obama, lo que significa que durante años siguieron llegando balseros a las costas de Florida.

Otro internauta apuntó que la Organización de Aviación Civil Internacional investigó el derribo y concluyó que fue ilegal según el derecho internacional, añadiendo que las avionetas eran civiles y no estaban armadas.

La mayoría de los comentarios reflejaron rechazo abierto hacia Hernández y hacia el régimen que lo presenta como héroe.

«La revolución de la mentira y la estafa que ha destruido a una nación y su pueblo con hambre y necesidades es un estado fallido», escribió un usuario.

Otros fueron más directos: «La fiesta se está acabando», «La justicia tarde pero llega» y «Pronto regresarás de donde no debieron dejarte salir».

Hernández fue condenado en Estados Unidos a dos cadenas perpetuas más 15 meses por conspiración para cometer asesinato vinculada al derribo, y fue liberado en diciembre de 2014 en el marco del acuerdo de normalización entre Obama y Raúl Castro.

Las cuatro víctimas del derribo fueron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

El régimen cubano calificó la acusación penal de «canalla», «farsa» e «ilegítima e ilegal», mientras los exespías cubanos salieron a defender el derribo ante los medios estatales. La respuesta de los internautas, sin embargo, resumió el sentir de muchos con tres palabras: «Ahora están cacareando».