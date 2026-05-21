«Ahora están cacareando»: Cubanos a Gerardo Hernández sobre el derribo de Hermanos al Rescate

El periódico oficial Juventud Rebelde publicó este miércoles un video en Facebook en el que Gerardo Hernández Nordelo, presentado por el régimen cubano como uno de los «Cinco Héroes», defendía la versión oficial sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996.
La publicación desató una avalancha de comentarios críticos de internautas que rechazaron sus argumentos con ironía y datos concretos.
El video, de poco más de tres minutos, fue difundido el mismo día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra Raúl Castro y cinco militares cubanos por el derribo, parte de una campaña propagandística en la que también participaron Díaz-Canel, Manuel Marrero y Bruno Rodríguez.
En el video, Hernández argumenta que Hermanos al Rescate no era una organización meramente humanitaria sino que encubría planes terroristas.
«En Miami se ocupan de tergiversar la historia y de contar la historia de la manera que a ellos les conviene», afirmó.
Uno de sus argumentos centrales fue la figura de Juan Pablo Roque, a quien describió como agente del FBI infiltrado en la organización.
«¿Por qué, si Hermanos al Rescate es solo una organización humanitaria, el FBI infiltra a una persona para que le dé información?», preguntó Hernández, sugiriendo que esa infiltración demostraba las intenciones terroristas del grupo.
Hernández también citó declaraciones del propio José Basulto durante el juicio, en las que este reconoció haber preparado armas de bajo costo con intención de introducirlas en Cuba.
Según Hernández, su abogado defensor desmontó la explicación de Basulto con sarcasmo: «¿Y ustedes le iban a tirar la cocina también para que cocinaran los pescados, y no era mejor tirarle la comida?»
Sin embargo, los internautas no tardaron en señalar errores factuales en su discurso. Hernández sostuvo que en 1996 ya no había balseros porque existía la política de «pies secos, pies mojados», pero un comentarista le recordó que esa política no fue eliminada hasta el 12 de enero de 2017 por Barack Obama, lo que significa que durante años siguieron llegando balseros a las costas de Florida.
Otro internauta apuntó que la Organización de Aviación Civil Internacional investigó el derribo y concluyó que fue ilegal según el derecho internacional, añadiendo que las avionetas eran civiles y no estaban armadas.
La mayoría de los comentarios reflejaron rechazo abierto hacia Hernández y hacia el régimen que lo presenta como héroe.
«La revolución de la mentira y la estafa que ha destruido a una nación y su pueblo con hambre y necesidades es un estado fallido», escribió un usuario.
Otros fueron más directos: «La fiesta se está acabando», «La justicia tarde pero llega» y «Pronto regresarás de donde no debieron dejarte salir».
Hernández fue condenado en Estados Unidos a dos cadenas perpetuas más 15 meses por conspiración para cometer asesinato vinculada al derribo, y fue liberado en diciembre de 2014 en el marco del acuerdo de normalización entre Obama y Raúl Castro.
Las cuatro víctimas del derribo fueron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
El régimen cubano calificó la acusación penal de «canalla», «farsa» e «ilegítima e ilegal», mientras los exespías cubanos salieron a defender el derribo ante los medios estatales. La respuesta de los internautas, sin embargo, resumió el sentir de muchos con tres palabras: «Ahora están cacareando».
Preguntas frecuentes sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió con las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996?
El 24 de febrero de 1996, cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas Cessna de Hermanos al Rescate, matando a cuatro voluntarios cubanoamericanos. La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional, lo que lo hace ilegal según el derecho internacional.
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¿Por qué Estados Unidos presentó cargos contra Raúl Castro por este incidente?
Estados Unidos presentó cargos contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, en el cual murieron cuatro ciudadanos estadounidenses. La acusación incluye conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Aunque la acusación tiene un alcance simbólico, busca justicia para las familias de las víctimas.
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¿Cuál es la postura del régimen cubano sobre estas acusaciones?
El régimen cubano califica la acusación de «farsa» y defiende el derribo como un acto de legítima defensa dentro de sus aguas jurisdiccionales. Autoridades cubanas critican a Estados Unidos por manipular los hechos y sostienen que Hermanos al Rescate realizaba incursiones provocadoras.
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¿Qué papel jugó Gerardo Hernández en este caso?
Gerardo Hernández, uno de los exespías cubanos conocidos como los «Cinco Héroes», fue condenado en Estados Unidos por conspiración para cometer asesinato relacionado con el derribo. Defiende la versión oficial del régimen cubano y argumenta que Hermanos al Rescate encubría planes terroristas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.