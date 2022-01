Violeta: nueva novela de Isabel Allende narra la historia de una mujer entre dos pandemias

Isabel Allende Foto © Flickr/ Creative Commons

Violeta es el título de la nueva novela de la escritora chilena Isabel Allende que saldrá a la venta el próximo 25 de enero y está centrada en la historia de una mujer cuya vida se desarrolla entre dos pandemias, a lo largo de todo un siglo.

La popular novelista sudamericana señaló que la obra tiene ciertos matices biográficos, como suele suceder con sus textos. En este caso toma fragmentos de la vida de su madre e inicia el arco narrativo en los años 20 del siglo pasado, después de que la gripe española azotara a la región latinoamericana.

El fin de la historia llega cuando su protagonista fallece, víctima de la actual pandemia de COVID-19. “Un destino entre pandemias”, dijo la novelista, de acuerdo con el diario español El País, que también reveló que Violeta del Valle es el nombre completo del personaje principal.

“No existe realización personal para una mujer si no puede mantenerse sola. Si dependes de que otro te pague las cuentas, hay que agachar el moño. Y ese fue el destino de mi mamá, a pesar de ser una mujer supercreativa. Al escribir, sin saber en lo que se convertiría Violeta, creo que en el fondo es esa mujer que a mí me hubiera gustado que fuese mi mamá”, explicó la escritora.

Allende es considerada la autora más vendida de la lengua española y en este último libro, casi al cumplir los 80 años, reivindica nuevamente el feminismo. “¡Estoy rodeada de ellas! Mujeres extraordinarias. Muchas veces encuentro un modelo humano para desarrollar como personaje, pero me sobrepasa la realidad porque logran cosas que yo nunca hubiera soñado”, aseguró.

Editada por Penguin Random House, Violeta se presenta también como una carta de amor, una misiva a esa persona que ama por sobre todas las demás y “rememora desengaños amorosos y romances, momentos de pobreza y prosperidad, pérdidas y alegrías”.

Sobre su novela, Allende confesó que ha volcado en ella experiencias propias, reflejos trastocados de su propia existencia. “Igual que el primer marido de Violeta, así fue mi primer marido, Miguel Frías. Respetable y buena gente. Después vino esa pasión arrebatada que viví en Venezuela con un argentino. Me hizo dejar a ese primer marido y a mis hijos, pero no me duró nada, me desilusioné rápidamente. Cuando yo siento que se acabó el cariño, el respeto y la admiración, ya está. ¡Basta, pues! ¡Chao!”, comentó también al respecto.

Además de a la escritura, la chilena, residente hace más de 40 años en Estados Unidos, se dedica a obras benéficas. Las ganancias de Paula, libro que dedicó a su hija, luego de que esta falleciera, se han enviado a diferentes fundaciones internacionales consagradas a la protección de las mujeres y los niños.

Asimismo es reconocida por sus opiniones políticas. En 2017 emitió fuertes impresiones sobre el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Afirmó que el político era un hombre muy peligroso y que dañó el funcionamiento social de la nación norteamericana.

"Todavía no estamos en lo más crudo del invierno (que supone Trump). Este hombre todavía puede hacer cosas mucho peores", lamentó la autora en aquella ocasión y se refirió de manera particular a las medidas del mandatario para limitar la migración, pues la artista también trabaja con inmigrantes latinoamericanos, muchos de ellos indocumentados, a través de la fundación que creó en 1996 con su nombre.

En 2021, fue una de las más de 300 figuras de las artes a nivel internacional que condenó la represión del régimen cubano contra los manifestantes del 11J y los artistas cubanos. Allende firmó una declaración emitida en conjunto por las organizaciones PEN International, Artists at Risk Connection de PEN America y Human Rights Watch.