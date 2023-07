Muere el escritor y disidente checo Milan Kundera

El escritor checo Milan Kundera, autor de La insoportable levedad del ser y otras novelas que circularon de forma clandestina en la Cuba de los años 90, murió este martes en París a los 94 años.

Novelista fundamental para entender el siglo XX, Kundera fue también dramaturgo, ensayista y poeta. Su obra, como su vida, estuvo marcada por la dictadura y por el exilio, según el diario español El País.

Nacido en Brno el 1 de abril de 1929 en una familia acomodada, estudió estética y literatura en la Universidad de Praga. Su militancia en el Partido Comunista checo estuvo marcada por una visión crítica y satírica que le granjeó rápidamente el título de “hereje”.

Su sentido del humor, entre el absurdo y la ironía, marcó sus primeras obras, en las que todavía se respiraba cierto aroma de realismo socialista, según el ABC. Sin embargo, la Primavera de Praga y la entrada de los blindados rusos en 1968, terminaron por radicalizar su crítica al sistema hasta llevarlo al exilio.

Amigo del director de cine Milos Forman y del político Vaclav Havel, entre otros grandes disidentes que protagonizaron la transformación democrática y cultural checa, Kundera perdió su trabajo como profesor en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos con la restauración militar del poder comunista.

Abandonó Checoslovaquia en coche junto a su esposa, Véra Hrabankova, y se refugiaron en Rennes, Francia. Dos años más tarde ya enseñaba en Paris, en la prestigiosa Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, y comenzaba una andadura de reconocimiento y gloria a nivel universal.

Eterno candidato al premio Nobel, Kundera continuó sufriendo la persecución comunista, lanzando contra él una legendaria campaña de difamaciones. En 2008, un artículo publicado en una revista checa le acusó de haber colaborado con la policía de su país en 1950 y denunciar a una persona que fue condenada a 14 años de trabajos forzados en una mina de uranio.

El escritor desmintió de forma rotunda haber sido un confidente de la policía comunista. La élite literaria mundial, de Philip Roth a Salman Rushdie, entre los más grandes, salieron en su defensa y recordaron su destacado papel en la denuncia de la Primavera de Praga.

Considerado el intelectual de referencia entre los disidentes de la Europa del Este, sus obras fueron traducidas a ochenta lenguas. “No me siento cómodo en el papel del disidente. No me gusta reducir la literatura y el arte a una lectura política”, declaró en 1982 entrevistado por El País.

Su ópera prima, La broma, apareció publicada en 1967 y abordaba las vidas y el destino de varios checos en los años del estalinismo, con un enfoque cómico e irónico. Tuvo un enorme éxito internacional.

Pero sin duda fueron La insoportable levedad del ser (1984) y El libro de la risa y el olvido (1979) las que terminaron por convertirlo en un referente intelectual de todos los críticos y disidentes del socialismo.

Estos tres títulos circularon en Cuba de forma clandestina, ya fuera en forma de ediciones extranjeras introducidas con mucho sigilo en Cuba, o en fotocopias de estas, al más puro estilo “samizdat”, o copia y distribución clandestina de literatura prohibida por la censura del régimen soviético.

Entrevistado por CiberCuba en octubre de 2020, el escritor cubano Leonardo Padura consideró que Kundera era uno de los más firmes candidatos a ganar el premio Nobel de Literatura.

Este martes, en París y tras una larga enfermedad, se apagó la vida del escritor checo nacionalizado francés, que dejó una obra fundamental para entender los totalitarismos de regímenes comunistas, junto a otros grandes de la literatura como Alexander Solzhenitsyn, Arthur Koestler, Mijaíl Bulgákov o Anna Ajmátova, entre otros.