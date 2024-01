Jóvenes encapuchados asaltan a poeta en Santa Clara: "Toda mi obra nueva se fue con una golpiza"

El escritor cubano Ian Rodríguez fue asaltado y golpeado brutalmente por jóvenes encapuchados en Santa Clara.

"Guantánamo, lamento informales que no podrán contar con la presencia del escritor Ian Rodríguez invitado a un evento de literatura pues entre la terminal intermunicipal y la nacional de Santa Clara ha sido asaltado por cuatro encapuchados para robarle mochila y celular, dejándole en estas condiciones, como para recordar EL PESO DE LA ISLA en que estamos viviendo", dijo la escritora Lisy García en Facebook.

Facebook Lisy García

García compartió un mensaje donde el escritor detalla sus razones para no establecer una denuncia en la estación de Policía de Villa Clara tras semejante golpiza.

"No es la primera vez que sucede. Me golpearon dos jóvenes. (...) Una vez que me tuvieron en el piso, uno se dedicó a desbaratarme la boca, diciéndome pegado al oído: 'Esto es para que te calles, no te dediques a hablar tanta mierda'", comentó Ian.

El escritor señala que el segundo hombre lo golpeó con una tonfa por los pies y le partió dos dedos. "Era de esas de color entre gris y cenizo amarillo", especificó.

Desde el suelo Ian pudo ver a otros dos encapuchados de más edad. Los cuatro hombres doblaron por una misma esquina y desaparecieron en lo que presuntamente sería un lada, según recuerdos de la víctima.

"Sin el menor ánimo de resultar paranoico, y aunque aún estoy en shock, no puedo considerarlo un acto fortuito, otro lamentablemente hecho vandálico de los que nuestra sociedad está padeciendo de manera profusa. De haber sido así, creo que me habrían dejado sin billetera, algo que jamás les importó".

Facebook Lisy García

El escritor señaló que sus atacantes iban muy concentrados en llevarse su mochila y su teléfono celular. Cargaba consigo una pequeña laptop que fue hurtada. En los discos duros tenía 12 libros inéditos que venía escribiendo desde 2004.

"Toda mi obra nueva se fue con una golpiza en apenas 10 minutos. En las memorias flash iba toda la labor de la Editorial Reina del Mar y de la revista cultural Ariel. Las fotos de mis hijos, de eventos y unos 100 poemas que nunca ubiqué en los libros", lamentó Ian.

"También me llevaron tres de los libros publicados, pero esos los recupero con amigos. Lo que resulta irrecuperable es mi confianza en la seguridad nacional ciudadana", aseguró.

Facebook Yuslenis Molina

Los amigos del escritor Ian Rodríguez han organizado una colecta de dinero para quienes deseen ayudar a que el poeta pueda comprarse una nueva laptop para retomar su trabajo.

La violencia sigue creciendo en las calles de Cuba, pero el régimen se niega a reconocerlo. En este caso el escritor insinúa que podrían haber otros intereses detrás de el asalto.