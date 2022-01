Plataforma #YoSíTeCreo en Cuba se solidariza con cantante Haila María Mompié ante ciberviolencia en redes sociales

Haila María Mompié Foto © Facebook de Haila María Mompié

La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba se solidarizó este martes con la cantante Haila María Mompié, quien ha sido centro de publicaciones consideradas misóginas y racistas en redes sociales.

En su página de Facebook, esa red de apoyo y acompañamiento a las mujeres en situación de violencia machista en la isla, afirmó que "el #ciberacoso, las burlas y el descrédito son parte de la violencia de género".

"Instamos a la responsabilidad personal para no reproducir memes misóginos y racistas sobre la cantante Haila María Mompié, que circulan en las redes sociales. Evitemos los discursos de odio, que en el caso de una #mujernegra son más lesivos de la dignidad humana", subrayó.

"Desde #YoSiTeCreoenCuba brindamos nuestra solidaridad con dicha cantante cubana, así como con todas las mujeres que han vivido episodios de #ciberviolencia", destaca la publicación, que comparte una hermosa fotografía de la popular artista.

El lunes, la cantante también salió al paso a quienes la criticaron por su apariencia en los años 90, cuando inició su trayactoria musical en la orquesta Bamboleo.

"Esto es historia, son 30 años en la música ya y la verdad, hay que quitarme lo bailao", señaló la cantante, quien recordó que comenzó en Bamboleo con apenas 18 años.

"Bendecida yo de poder tener un pasado, un presente y de seguro un gran futuro en esta profesión. (...) Estoy orgullosa de cada una de mis vivencias y cada paso transitando hasta hoy. Aunque me critiques, nada va a cambiar. Aunque te rías de mí, nada va a cambiar", afirmó.

La intérprete compartió en su muro de Facebook un video de una actuación de la agrupación –una de las más importantes de la música popular bailable en Cuba– en el que se le puede ver a ella y a su colega y amiga Vania Valdés con las cabezas rapadas, un estilo muy particular con el que ambas se identificaron durante mucho tiempo.

Hace días algunos internautas se asombraron de ese estilo y reaccionaron con memes en los que se burlaban del look de la artista.

"Me voy a seguir riendo de tus bromitas. Si no me gustan te voy a bloquear, a reportar o lo que me venga en ganas porque estoy en mi derecho y es mi imagen. Ahh, lo más importante, que sepas que voy a seguir triunfando con mi música, viajando el mundo regalando mi arte, disfrutando del amor de los míos, así que no te desgastes que no vale la pena", respondió ella a las burlas.