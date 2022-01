Haila responde a las críticas sobre su apariencia en sus inicios en Bamboleo

La cantante Haila María Mompié ha salido al paso a cubanos que la han criticado por la apariencia que tenía en los años 90, cuando se dio a conocer al público en la orquesta Bamboleo.

Haila compartió en su muro de Facebook un video de una actuación de la agrupación, en el que se le puede ver a ella y a su colega y amiga Vania Valdés con las cabezas rapadas, un estilo muy particular con el que ambas se identificaron durante bastante tiempo.

Al parecer, algunos internautas se asombraron de ese estilo y reaccionaron con memes en los que se burlaban del look de la artista.

"Esto es historia, son 30 años en la música ya y la verdad, hay que quitarme lo bailao", señaló la cantante, quien recordó que comenzó en Bamboleo con apenas 18 años.

"Bendecida yo de poder tener un pasado, un presente y de seguro un gran futuro en esta profesión. (...) Estoy orgullosa de cada una de mis vivencias y cada paso transitando hasta hoy. Aunque me critiques, nada va a cambiar. Aunque te rías de mi, nada va a cambiar", afirmó.

La intérprete tildó a sus detractores de estar en una "miseria de pensamientos" y les aseguró que aunque gocen creyendo que le hacen mal burlándose, ella continuará triunfando en su carrera.

"Me voy a seguir riendo de tus bromitas. Si no me gustan te voy a bloquear, a reportar o lo que me venga en ganas porque estoy en mi derecho y es mi imagen. Ahh, lo más importante, que sepas que voy a seguir triunfando con mi música, viajando el mundo regalando mi arte, disfrutando del amor de los míos, así que no te desgastes que no vale la pena", aseguró.

Por último, recalcó que Facebook es una red social donde tiene montones de fans dispuestos a salir en su defensa.

"Tengo un ejercito de ángeles que son mis seguidores, que no te van a permitir que sigas en tu mierda, así que mientras más ocupes tu tiempo mal dedicado en intentar dañar mi persona, yo crezco en sabiduría, seguidores y como ser humano. ¿Ahora ? ¡Habla matador!", concluyó.

La artista recibió numerosos comentarios de admiradores que le manifestaron su cariño y le aconsejaron no molestarse con aquellos que la critican.

"Siempre seas tú misma y lo demás a tus espaldas", le sugirió un internauta.

"Hay personas que no tienen nada que hacer y les gusta burlarse de los demás y no ocuparse de sus problemas, por eso no avanzan", dijo una trabajadora del transporte.

"No hagas caso a los comentarios feos o groseros que te hagan, tú siempre vas a ser y serás la diva del pueblo. Las personas que se dedican a hacer esas cosas es porque sus vidas son mediocres", aseguró una cantante.

"Tu voz y tu talento han trascendido, lo demás es envidia mala", afirmó un residente en Estados Unidos.

"¡No hagas caso a los memes, ellos no están a tu nivel", le pidió una villaclareña.

Solo un habanero le afeó a la artista su postura ante las críticas.

"Haila, perdiste el gran momento de reírte con el chiste y disfrutar del buen humor. La arrogancia ha hecho colapsar a estrellas más encumbradas, recuerda que el público no perdona", escribió.

