Solo funcionan 25 de los 75 vehículos del transporte público en Las Tunas

Transporte urbano en Las Tunas Foto © Periódico 26 / Reynaldo López Peña

De los 75 vehículos para el transporte público del que dispone la ciudad de Las Tunas, apenas 25 están activos hoy, según informó este martes Periódico 26.

Luis Enrique Arias Peña, director de la Empresa de Transporte de Pasajeros y Cargas Generales (Cardinal), explicó que unos 40 de esos vehículos se encuentran detenidos fundamentalmente por carencia de neumáticos y batería, pero que el problema tendría solución a corto plazo, gracias a labores conjuntas con pequeñas y medianas empresas privadas (Mipymes), que devolverían al trabajo algunas baterías.

Luego, no precisó cuándo, el Ministerio del Transporte suministrará neumáticos.

Arias Peña catalogó como crítica la situación que se vive en ese territorio del oriente de Cuba y contó que gran parte de sus esfuerzos se orientan en conseguir el apoyo del sector privado.

En primer lugar, el Estado quiere lograr que la mayor cantidad posible de mototaxis (no estatales) se incorporen al traslado estable de personas entre las diferentes piqueras.

"La indicación es que estos medios realicen al menos cinco viajes diarios entre esos puntos antes de dedicarse al alquiler de común acuerdo con los clientes, señaló. De los 84 existentes en la capital provincial estarían funcionando aproximadamente entre 50 y 60, dependiendo de su estado técnico", precisa la nota.

Arias Peña destacó que también los dueños de camiones basificados cumplirían un sol en el enfrentamiento a la crisis del transporte. Espera que puedan cubrir al menos dos viajes dentro de la ciudad antes de efectuar otros hacia los municipios.

El propósito -sostuvo el directivo- es disminuir las aglomeraciones de pasajeros observadas en las paradas, especialmente al amanecer y el atardecer de cada día.

Además, declaró al diario oficialista que las autoridades de la provincia estudian, para el mediano plazo, la posibilidad de arrendar vehículos a algunas Mipymes privadas para volver a ponerlos en actividad y de flexibilizar las actuales restricciones de acceso al centro histórico de la ciudad que afectan a los camiones que traen personas desde el sur de Las Tunas.

La otra opción de transporte que se usa en estos momentos, al igual que en otras ciudades y pueblos del país, son los medios de transporte con tracción animal, conocidos como coches. Sobre este sector, Arias Peña dijo que se mantendría la tarifa de precios vigente aprobada tras la Tarea Ordenamiento, y recordó que están obligados a realizar como mínimo ocho viajes diarios entre las diferentes piqueras.

“Les hemos dejado claro a los cocheros que cuando vayan de una piquera a otra deben acatar esos precios. Lógicamente si el trayecto abarca dos piqueras pueden considerar la suma de las dos; pero lo que sí ellos no pueden es adoptar la posición de que 'si no nos alquilan no trabajamos', porque ese no es el servicio para el cual se les entregó la licencia operativa”, afirmó.