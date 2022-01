Ovi se compra una corona de casi un kilo de oro para celebrar sus victorias: "Primer artista en tener una"

Ovi enseña su corona Foto © Instagram / Ovi

El artista cubano Ovidio Crespo, más conocido como Ovi, se caracteriza en las redes sociales, entre otras cosas, por mostrar a su público su lujoso nivel de vida, lo que incluye también sus joyas. Y la última que estrenó no está dejando indiferente a nadie...

Ovi logró captar la atención de sus seguidores gracias a una corona de oro de casi un kilogramo que podría estar expuesta en cualquier museo como una reliquia. Una exclusiva pieza con piedras incrustadas que mandó a hacer y no para "frontear", sino como premio para él mismo por todo lo que ha logrado desde que salió de Cuba cruzando nueve fronteras: llegar a Estados Unidos, hacer música, vivir de ella y estar con su familia, que para él es lo más importante.

"Son tantas las veces que hemos coronado esta vida, que ya era necesario mandarme a hacer mi propia corona. Primer artista en tener una corona, casi 1 kilo de oro 14k y con las gemas de Thanos superación", comentó el cantante cubano.

En las imágenes en las que enseña por primera vez este accesorio tan excéntrico, el cantante aparece arrodillándose para que le pongan sobre la cabeza la corona y a continuación explica lo que para él significa esta joya.

"Esto no es competencia con nadie, a pesar de que ningún artista tiene hecha ninguna corona. No hay mucho que hablar. Nueve fronteras, salimos de Cuba y llegamos a Estados Unidos. Coronamos. Llegamos a hacer música en este país y hoy en día estamos viviendo de ella. Coronamos", dice el intérprete de "Día de Pago".

"Hoy en día estoy con mi familia, que no hay nada más importante que eso. Coronamos. Yo me merezco esta corona, nadie más que yo. Si ven a alguien por ahí con una corona no es el Rey de España ni el Rey de China, es el Asere de Aseres", añadió.

En otra tanda de imágenes, el cantante posó con su corona de oro y la enseñó de cerca para que se aprecien los detalles.

