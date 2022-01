Biden dice que Putin podría sufrir sanciones personales si Rusia invade Ucrania

Joe Biden y Vladimir Putin Foto © Wikimedia

El presidente Joe Biden afirmó este martes que consideraría sanciones personales contra el presidente Vladimir Putin en el caso de que Rusia invada Ucrania.

En conversación con periodistas de diversos medios, Biden respondió "sí" cuando se le preguntó si podría verse imponiendo personalmente sanciones personales al presidente ruso en caso de una invasión.

Por lo general, Estados Unidos se ha abstenido de imponer sanciones a los líderes de países extranjeros. El exmandatario Donald Trump impuso sanciones al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei en 2019 y al presidente venezolano Nicolás Maduro en 2017.

Además de contemplar sanciones personales contra Putin, el presidente estadounidense dijo que habría "enormes consecuencias" para el mundo si Rusia hiciera algo en la nación, que se encuentra en su frontera suroeste.

El mandatario aseguró que podría desplazar en el corto plazo a algunos de los 8.500 soldados estadounidenses que han sido puestos en estado de alerta. Moscú ha acumulado tropas, tanques y material bélico en la frontera con Ucrania, con unos 100.000 soldados rusos desplegados en la región.

Tales movimientos a través de la frontera de Ucrania significarían "enormes consecuencias en todo el mundo" y podría equivaler a "la mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial", declaró Biden, agregando que en ese caso se sentiría obligado a reforzar la presencia de la OTAN en Europa del Este.

"Tenemos que dejar en claro que no hay razón para que nadie, ningún miembro de la OTAN, se preocupe si... la OTAN saldría en su defensa", dijo. No obstante, según BBC, repitió que no había planes para enviar tropas estadounidenses a la propia Ucrania.

Al mismo tiempo, según el New York Times, la administración de Biden está trabajando con proveedores de petróleo y gas de todo el mundo para impulsar los envíos a Europa en caso de que Rusia corte los suministros. Rusia proporciona actualmente alrededor de un tercio del petróleo crudo y el gas importados por la Unión Europea.

Los comentarios de Biden, quien ha hecho pública su desconfianza en el líder ruso en varias ocasiones, se producen al mismo tiempo que otros líderes occidentales advierten a Rusia del alto precio que puede pagar en caso de invadir Ucrania.

Anteriormente, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que los aliados occidentales responderían a cualquier incursión con sanciones económicas "severas", y agregó que Gran Bretaña estaba preparada para desplegar tropas para proteger a los aliados de la OTAN en la región.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que el diálogo con Moscú continuaría. Agregó que hablaría por teléfono con Putin el viernes, y buscaría aclaraciones sobre las intenciones de Rusia hacia Ucrania.

Los temores de invasión han llevado a las embajadas occidentales en Kiev a retirar parte del personal. Este lunes, Estados Unidos ordenó a los familiares del personal de su embajada en Kiev que abandonen Ucrania en medio de la creciente preocupación por una posible invasión rusa.