Balsero cubano recién llegado a Miami: "Es tanta la desesperación que uno no ve el riesgo"

Yadier Cuello, un joven balsero que recientemente llegó a Miami, explica que es tanta la angustia de los cubanos que ya ni tienen en cuenta el peligro que corren al abandonar el país de forma tan insegura.

“Es tanta la desesperación, que hay veces que uno no ve el riesgo que está corriendo, uno lo que ve es la desesperación por irse y te montas en una embarcación con veintipico de personas, sin ninguna seguridad, pones en riesgo tu vida desde que te montas ahí y tienes la suerte de que si llegas, coronas, y si no llegas, lo pierdes todo, pierdes la vida”, explicó en declaraciones a America Tevé.

“Cuando tantas personas no le dan valor a su vida y toman una decisión desesperada y prácticamente no temen perder la vida, porque no soportan el sistema en el que se vive, eso lo dice todo”, añadió.

El inmigrante, que arribó por Key West, contó las dificultades que pasó junto a sus compañeros para construir una embarcación en la isla, a la que le adaptaron un motor de tractor para viajar a Estados Unidos.

“En Cuba no tienes la oportunidad de hacer una embarcación y de probar si navega o no. Los fracasos se dan así, como si nada. Tú las tiras y es cuestión de suerte”, indicó el joven que había intentado salir de la isla antes hasta en tres ocasiones.

Una vez que llegaron a Key West, fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza. Yadier explica que en el Centro de Detención escuchó historias muy tristes de personas que estuvieron varios días a la deriva o que convivieron en la embarcaciones en que viajaban con cadáveres de familiares, sin tener valor de lanzarlos al agua.

“Desde que yo toqué el suelo americano, siento que volví a nacer. Yo vivía en Cuba como un zombi”, comentó, a pesar de lo cual, el joven intentó disuadir a quienes tengan pensado lanzarse en una embarcación casera.

“Yo por mi vivencia diría que no lo arriesguen”, concluyó.

La Guardia Costera anunció este viernes que repatrió a otros 40 cubanos a la isla, detenidos a bordo de embarcaciones que iban hacia el sur de Florida.

Desde que comenzó el actual año fiscal, la Guardia Costera ha detenido a casi 700 balseros cubanos, casi la misma cantidad detenida a lo largo de todo el año fiscal anterior.