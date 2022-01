Dos fallecidos en accidente de tránsito en El Cotorro

Accidente en Cuba Foto © Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Al menos dos personas murieron en un trágico accidente de tránsito ocurrido este sábado en el municipio habanero de El Cotorro.

Según un reporte en el grupo "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas" un conductor que intentó esquivar un bache a exceso de velocidad en una moto impactó a otro motoristas que transitaba en dirección opuesta.

El accidente ocurrió en la zona de Cuatro Caminos, en El Cotorro, dijo un usuario de Facebook que llamó a los conductores cubanos a respetar la Ley 109 conocida como Código de Seguridad Vial.

"Si ellos vienen a la velocidad que establece la vía no llega a ocurrir este lamentable hecho y más que la vía esta en pésimo estado", subrayó.

Accidente en La Habana. Captura de Facebook

En las imágenes posteadas puede observarse a una de las víctimas, a las dos motos destrozadas en la carretera y a miembros de la Policía y de Medicina Legal.

Si bien los que comentan el post defienden el respeto a los límites de velocidad establecidos, lanzaron fuertes críticas a las autoridades cubanas por no ocuparse del mal estado de las carreteras.

Un internauta de la zona del accidente afirma que el bache que causó el choque de las motos parece una "piscina" y ya "le arrancó la llanta a un B8 Zil-130 y varios almendrones" deben salirse de la carretera y ocupar la otra senda completa para evitarlo. "No es fácil que tengamos que lamentar la muerte de dos seres humanos por la despreocupación, si fuera a pasar el más singao del mundo lo tapaban enseguida, hasta cuándo?" se preguntó.

"Las calles están deprimentes, en la avenida Boyeros y calle de la Cujae hay tres baches que cualquiera deja una llanta o la vida y no lo arreglan, este servidor por poco me descojona en un de esos baches a 70 km, hay que andar a 30 km en la ciudad, no hay de otra. Saludos y cuídense moteros que nadie se ocupa de arreglar las calles", apuntó otro miembro del grupo.

Los accidentes de tránsito se han elevado en Cuba, entre otras causas, por el mal estado de los vehículos y de las carreteras, refieren las estadísticas.

El pasado 7 de noviembre el gobierno cubano informó que hasta septiembre se registraron 5,612 accidentes en la vía pública, una cifra superior a la que reportada de manera oficial en igual período del año anterior.

En ellos hubo 350 muertes en accidentes de tránsito y más de 3,700 lesionados.