Cristiano Ronaldo le hace lujoso regalo a Georgina Rodríguez por su cumpleaños y estreno de su reality en Netflix

Georgina Rodríguez cumple 28 años en uno de los momentos más especiales de su vida. A punto de convertirse en mamá de mellizos, rodeada del amor de su familia y estrenando reality en Netflix, la modelo española celebró su cumpleaños en Dubái, donde el futbolista Cristiano Ronaldo le hizo el regalo más increíble.

El 27 de enero, día del cumpleaños de Georgina, se convirtió en la gran protagonista no solo de su propia fiesta, sino también de Netflix, donde se estrenó su reality 'Soy Georgina', en el que la influencer y modelo cuenta cómo fue su vida antes de conocer al futbolista y cómo es ahora su día a día al lado del hombre más seguido del mundo y sus cuatro hijos.

Para celebrar estos dos acontecimientos tan importantes para ella (su cumpleaños y el estreno del reality), la pareja viajó hasta Dubái con sus cuatro hijos (que pronto serán seis) para disfrutar de unos días de lujo y playa en este rincón del planeta. Allí, el futbolista la sorprendió con un lujoso regalo que está al alcance de muy pocos: proyectó la imagen de la modelo española en el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa.

El portugués utilizó la fachada del rascacielos más alto del mundo para felicitar a su chica con imágenes del documental de Netflix y en el que se leía "Felicidades Georgina". Una sorpresa que publicó en su perfil de Instagram para felicitar una vez más a la modelo española, que solo tuvo palabras de agradecimiento para su chico por este increíble cumpleaños.

"Así acaba este emocionante día. No me salen las palabras. Gracias, Gracias y Gracias Cristiano. No me puedes hacer más feliz cada día", comentó la joven junto a imágenes del edificio con su cara proyectada.

De estas vacaciones tan especiales que están disfrutando los seis, la modelo también publicó otra imagen en la playa en la que deja a la vista su incipiente tripita de embarazada. Fue hace tan solo unos meses cuando la pareja anunció que estaban esperando un niño y una niña que llegarán este 2022 para completar su ya numerosa familia. Cristiano Jr, Mateo, Eva y Alana son los cuatro hijos que tienen Cristiano y Georgina.

