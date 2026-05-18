¡Georgina Kardashian! La prometida de Cristiano aparece con radical cambio de look en Cannes

Georgina Rodríguez volvió a acaparar titulares internacionales este lunes al aparecer en el Festival de Cannes 2026 con una imagen completamente renovada: una melena rubia platino con raíces oscuras visibles que dejó atrás su característico cabello negro y desató una avalancha de comparaciones con Kim Kardashian en redes sociales.

La prometida de Cristiano Ronaldo llegó a la Croisette con un primer look sofisticado: un minivestido bicolor de Chanel con escote halter, silueta entallada con detalles drapeados, minifalda con vuelo, tacones mule y bolso a juego, con el cabello aún oscuro recogido en un moño informal.

La sorpresa llegó horas después, cuando Georgina apareció en los Premios Kering Women in Motion completamente transformada, luciendo la melena rubia platino que nadie esperaba.

El cambio fue obra del reconocido estilista Dimitris Giannetos —quien también trabaja con Demi Moore, Amal Clooney y Gigi Hadid—, quien bautizó el tono como «French Girl Blonde» y lo confirmó en sus redes sociales, aclarando que se trata del cabello real de Georgina y no de una peluca.

La comparación con Kim Kardashian fue inmediata y masiva. El tono rubio platino con raíces oscuras es precisamente la firma estética que la mediática empresaria estadounidense popularizó durante años, incluyendo en la Met Gala 2022. Los comentarios en redes sociales no tardaron en explotar con frases como «Kim Kardashian from Temu», «Georgina Kardashian», «La Kardashian 2.0» y «Clon Kardashian».

El debate en redes fue tan encendido como el propio look. Mientras algunos fans elogiaron el atrevimiento con comentarios como «Me encantó» o «Hermosa como siempre», otros prefirieron a Georgina con su melena oscura y no dudaron en expresarlo: «El moreno le resalta más su poder latino, este color le opaca y se ve más envejecida».

El nuevo look no llegó solo: Georgina completó la transformación con un estilismo firmado por Gucci que rindió homenaje directo a un icónico look de Madonna en los MTV Video Music Awards de 1995, cuando la Reina del Pop lució una camisa satinada azul turquesa con escote pronunciado y pantalón negro de corte recto, firmado por Tom Ford para la misma casa italiana.

La reinterpretación de Georgina incluía cinturón negro con la hebilla icónica de Gucci, zapatos a juego, joyas de Chopard y su llamativo anillo de compromiso con diamante ovalado de 37 quilates.

Con más de 67 millones de seguidores en Instagram y el puesto número 63 entre los influencers más poderosos del mundo según HypeAuditor, Georgina Rodríguez continúa consolidándose como una de las figuras latinas más mediáticas del universo fashion y celebrity global, capaz de convertir cada aparición pública en un fenómeno viral que divide opiniones y domina conversaciones en todo el planeta.