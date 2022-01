Cubanos se manifiestan en Las Vegas contra los Puentes de Amor de Carlos Lazo

Cubanos en Las Vegas se movilizaron este domingo para protestar en contra de la manifestación que el proyecto Puentes de Amor, que dirige el cubano Carlos Lazo, pretendía hacer en esa ciudad a favor del régimen de la isla

Mediante las redes sociales, los cubanos organizaron una contramarcha y se reunieron pacíficamente en el Susent Park de esa ciudad, según refiere el perfil del Facebook del usuario que se identifica como Marcel Valdés.

“Mi gente de Las Vegas, Carlos Lazo organizó una marcha a favor de la dictadura. Las Vegas es de las comunidades de cubanos más grandes en USA. Se organizó una contramarcha para demostrarle a Lazo que los cubanos queremos LIBERTAD Y FIN DEL COMUNISMO, súmate cubano(a), basta ya que se burlen de nosotros”, apuntó la convocatoria de la contramarcha de los residentes en esa ciudad estadounidense.

También el periodista José Ramírez Pantoja, a través de una directa en Facebook, dio a conocer la movilización en contra de la pretendida manifestación de Lazo, quien suele ir de ciudad en ciudad promoviendo su proyecto de acercamiento y pacto con el régimen cubano, y finalmente no viajó a Las Vegas para hacer su labor proselitista a favor de la dictadura en la isla.

Pantoja dijo que un grupo de cubanos se reunió en Las Vegas, porque tuvieron conocimiento de que "ese lamebotas que es Carlos Lazo, con sus puentes de hipocresía, con sus puentes de dólares, con esa mansedumbre que lo caracteriza, lamiéndole las botas a la dictadura cubana, se iba a acercar él con sus lacayos hacia acá hacia Las Vegas, y los cubanos nos reunimos aquí para contrarrestar esa marcha, pero sobre todas las cosas para ponernos a favor y dar nuestro corazón por esos hermanos presos que están en la isla".

Apuntó en su intervención por la red social desde el ‘Sunset Park’ que en “Cuba hay niños presos, que es un crimen de lesa humanidad lo que está sucediendo ahora mismo, y nuestros hermanos que están presos hoy, más que nunca necesitan de nosotros”.

A esta contramarcha asistió la youtuber Yamila, la hija de Maceo, quien dijo en la directa de Pantoja que Carlos Lazo no era bienvenido en esa ciudad.

La influencer cubana comentó, además, que el proyecto Puentes de Amor ahí “no tiene espacio, ni son continuidad”.

“Aquí no se aparezcan a buscar nada, vayan para Cuba. Las Vegas está puesta, y donde quiera que vaya un ‘Puente de Amor’ ahí van estar 15 ‘Patria y Vida’”.

También dijo que la postura de los cubanos en Estados Unidos debe ser la de “parón total”, la de “no vayas, no mandes, no viajes, no recargues”.

“Si todos nos unidos, cerramos la dictadura, cerramos las ‘MLC’ [tiendas], cerramos todo, porque lo único que ellos quieren es dinero”, sostuvo la youtuber en su intercambio con Pantoja.

Andy Medina, de la Asociación Patria y Vida de Las Vegas, comentó también en este encuentro de cubanos en contra de la campaña de Lazo a favor del régimen que “esta es la respuesta a una persona cero comprometida con el pueblo de Cuba, que es Lazo, que lo único que él quiere es abrir un puente comercial a la dictadura”.

“Que no se haya presentado hoy aquí es una muestra del cero compromiso que él tiene con el pueblo. Este señor aboga para que los estadounidenses viajen a Cuba, pero no aboga por los cubanos que no les permiten entrar a la isla porque simplemente tienen una postura frontal contra la dictadura”, argumentó Medina.

Pantoja al concluir la directa aseguró que este encuentro resultó positivo, aunque Lazo no llegó a Las Vegas, para “reafirmar el compromiso de ellos con todas esas personas presas, con esos niños presos, que están injustamente en las cárceles de la isla, y también con sus madres, quienes tienen el corazón deshecho por lo que les están haciendo a sus hijos”.