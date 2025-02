Carlos Lazo estalla contra quienes le piden definirse tras polémica con el régimen cubano

Vídeos relacionados:

El activista cubanoamericano Carlos Lazo respondió a las críticas que le exigen una postura más clara sobre el régimen cubano.

En una extensa publicación en sus redes sociales, Lazo recordó cómo, desde su juventud en la Cuba de los años 80, fue presionado para “definirse”, una exigencia que, según él, solo ha servido para dividir a la sociedad cubana.

"¡Qué se vayan!”, “¡Asquerosos!”, “¡Lárgate!”, “¡Muérete!”, “Traidor”, “Defínete”, escribió Lazo, citando las frases que le han dirigido tanto en redes sociales como en la calle.

Captura de Facebook/Carlos Lazo

“Esa exigencia me persigue y me aterra. Es una pesadilla recurrente. Yo no me ‘definí’ hasta después”, aseguró.

La polémica en torno a Lazo se ha intensificado en los últimos días, luego de que denunciara que las autoridades cubanas han obstaculizado la entrega directa de insumos médicos y leche en polvo a hospitales pediátricos a través de su organización Puentes de Amor.

Lazo afirmó que el gobierno cubano habría prohibido a varias instituciones de salud recibir la ayuda gestionada por su equipo, lo que generó malestar entre quienes lo han apoyado en su activismo.

"Esta situación la hemos tratado de dilucidar a varios niveles, con instituciones y funcionarios. Las respuestas son evasivas", señaló Lazo, visiblemente molesto con la falta de claridad oficial.

En reacción a estas declaraciones, la funcionaria del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Yilian Jiménez Expósito, negó que se haya prohibido el acceso de Lazo y su grupo a los hospitales, aunque reconoció que en algunas ocasiones se les ha negado la entrada por no haber coordinado previamente las visitas.

Ante los ataques que ha recibido por esta controversia, Lazo reiteró su rechazo a los extremismos y recordó que, a lo largo de su vida, ha sido señalado tanto de “gusano” como de “comunista”.

Según él, fue en la guerra de Irak, en 2004, cuando finalmente encontró su verdadera definición: "Allí me definí. En ese instante. Mientras abrazaba a aquel padre, abuelo, hermano, vecino. Entonces no jodan más ni me pidan que me defina. ¡Ya yo lo hice! Estoy del lado de los niños cubanos".

Captura de Facebook/Carlos Lazo

Su postura ha generado reacciones divididas. Mientras algunos lo acusan de evadir una condena directa al régimen cubano, otros, como el cantante Israel Rojas, han salido en su defensa, calificando de "profundamente injusto" sugerir que Lazo miente sobre los obstáculos que enfrenta en su labor humanitaria.

A pesar de las críticas y las dificultades, Lazo asegura que seguirá con su misión de ayudar a los cubanos y promover la reconciliación entre los de la isla y la diáspora.

"Ni regulaciones, ni incomprensiones, ni tropiezos nos impedirán seguir impulsando esta obra. Esta es una obra de amor. El amor es imperecedero", concluyó.

