Beatriz Luengo defiende a la cantante cubana Chanel de las críticas: Me niego a ver tanto odio y tan poca solidaridad

Beatriz Luengo defiende a Chanel Terrero Foto © Instagram / Beatriz Luengo, Chanel Terrero

La cubana Chanel Terrero se convirtió el sábado en la ganadora del Benidorm Fest, lo que le dio el pase para representar a España en el festival de Eurovisión de este año. Su elección generó una oleada de críticas, ya que la propuesta de "SloMo" no partía como una de las favoritas, pero finalmente fue la escogida por el jurado profesional.

Pero entre la avalancha de críticas hay quienes han salido a poner una dosis de cordura a esta polémica y calmar las aguas, como es el caso de la cantante española Beatriz Luengo, que no está dispuesta a leer algunos comentarios que se han vertido en las últimas horas, y por ello le dedicó un extenso texto a Chanel en sus redes sociales.

"Soy mujer, compositora y la reivindicación es una parte fundamental de los proyectos que inicio, porque soy de las que creo que el arte es una puesta en escena de una situación a la que le podemos dar foco y debatirla", comenzó diciendo la esposa de Yotuel Romero.

"También soy bailarina, porque lo estudié en la misma formación que Chanel casualmente que es la ‘Royal Academy of Dance’. Conozco las dificultades que conlleva su propuesta, porque una cosa es cantar, otra bailar y otra es hacerlo a la vez SIN PLAYBACK y SIN DESAFINAR. Es por eso que ayer viví el festival con el corazón dividido", explicó, saliendo en defensa de la brillante actuación de Chanel.

Pero Beatriz Luengo no se quedó ahí, porque la intérprete de "Caprichosa" agregó: "Ganó Chanel porque ella era una propuesta más de la noche y tenía tantas posibilidades como los demás. NADIE contaba con ella como favorita en las quinielas. Me emocionó también saber que lleva 20 años luchando en el teatro, papeles pequeños, medianos y grandes, con la humildad que da el teatro. Los que conocemos el circuito de los musicales la conocíamos y era el típico caso de ‘wow Chanel es impresionante'".

Y para todos aquellos que critican a Chanel, les mandó un mensaje recordando la carrera de la cubana: "Es una chica que representa a todos esos artistas del teatro que no se quejan y que son base fundamental de nuestra cultura, representa a esa persona que puso a su preparación una fecha ilimitada y siguió formándose con tanta fuerza y no porque la esperaba un estadio, como a Beyoncé, sino porque la esperaba un patio de butacas un miércoles por la tarde con 150 personas que querían simplemente ser felices en una función que les hiciera olvidar sus problemas".

A pesar de que Beatriz Luengo también le gustaron otras propuestas, no está dispuesta a que nadie desprecie la de Chanel. "Que Chanel no representa a nadie me niego a que se diga abiertamente y nadie saque el historial de esfuerzo de esta luchadora. Me niego ver tanto odio y tan poca solidaridad con una chica QUE NO ELIGIÓ EL SISTEMA DE VOTOS. Ahora que me critiquen, pero seguiré luchando la intolerancia. Chanel cariño eres un orgullo", concluyó Beatriz Luengo.

Ante el alegato de Beatriz Luengo, a Chanel no le quedaron más palabras que las de sincero agradecimiento. "Bea, gracias. Con todo mi amor, te abrazo. Os abrazo", comentó en el tablón del post.

"Has sido inspiración para mí desde pequeña. Este mensaje me llega al centro del corazón de mi niña pequeña", añadió en otro comentario.

Aquí te dejamos su actuación:

