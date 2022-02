Activista cubana pide a Michel Bachelet que intervenga ante violaciones de DD. HH.

Activista pide a Bachelet que intervenga ante violaciones de DD. HH. en Cuba. Foto © Twitter/Saily González/Facebook/Bárbara Ferrat

La activista cubana Saily González pidió a la Alta Comisionada para los DD. HH. de Naciones Unidad, Michel Bachelet que deje de mirar a otro lado y que intervenga ante las violaciones sistemáticas que están ocurriendo en la isla, donde no existe un Estado de derechos.

González en un video en Twitter exigió también a la embajadora de la Unión Europea en Cuba, Isabel Brilhante Pedrosa, que se ocupe de atender las necesidades del pueblo cubano, no solo de hacer negocios con el régimen, tras los arrestos ocurridos este lunes de activistas y familiares de presos políticos que se solidarizaron con 33 manifestantes del 11J que comenzaron a ser enjuiciados en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, en La Habana.

“Seguramente la señora Bachelet y la señora Brilhante Pedrosa ya saben que a esas personas se las llevaron violentamente, golpeándolas y que varias de ellas fueron detenidas arbitrariamente por la dictadura cubana, por una dictadura criminal que viola sistemáticamente los derechos humanos”, expuso la activista en la red social.

“Los países defensores de los DD. HH. deberían estar velando y limitando todas esas arbitrariedades, porque está en peligro la vida de personas. En peligro los DD. HH. de personas dentro de Cuba, de personas que no han hecho otra cosa que exigir libertad para Cuba y sus familiares presos en estos momentos”, argumentó también.

Asimismo, dijo que esas son personas no salieron a hacer un escándalo público, sino que son personas que estaban ahí exigiendo justicia, libertad, que estaban desde afuera luchando contra la instrumentalización de la justicia en Cuba, que es lo que están haciendo con estos juicios del 11J.

También comentó que “la sociedad civil cubana está pidiendo desde hace tiempo que velen las violaciones de DD. HH. que se están cometiendo en este país. No solo los juicios ni las detenciones de hoy, también está el artista Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre, y que está muy delicado de salud; el artista Maykel Osorbo, enfermo también, y los opositores Félix Navarro, José Daniel Ferrer, además de las Damas de Blanco Sissi Abascal y Saylí Navarro”.

“Esto no puede seguir. ¿Hasta cuándo van a estar virando la cara? ¿Hasta cuándo van a estar mirando para otro lugar, cuando en Cuba se violan sistemáticamente los derechos humanos de manera flagrante?”, sostuvo la activista.

Esto que sucedió, dijo, necesita la intervención de las organizaciones que velan por los DD. HH. en el mundo y de los países que deben protegerlos también.

“La Unión Europea en Cuba no está aquí solo para hacer tratos, también tiene la responsabilidad de verla por el pueblo cubano, que no tiene otra manera de defenderse porque en Cuba no existe un Estado de derecho como se demostró el 15N y se sigue demostrando”, añadió.

“Este es el momento de intervenir por esas personas, de intervenir a favor del respeto de los DD. HH. en Cuba, cosa que no se está haciendo”, apuntó González.

“No pueden decir que no saben, las redes sociales están llenas de esta información. Señora Bachelet y señora Brilhante Pedrosa, ustedes son las personas a las que podemos acudir, porque en Cuba no hay Estado de derecho”, concluye el mensaje de la activista.

Esta jornada trascendió la detención de 11 activistas y familiares de manifestantes del 11J que protestaban frente al Tribunal de Diez de Octubre, en la capital cubana.

El grupo de madres y otros familiares, junto a casi una decena de activistas que los acompañaban en solidaridad, se plantaron frente al edificio donde se celebra el juicio a 33 presos por las protestas del 11J en Cuba y comenzaron a gritar "Libertad, Libertad".

A pesar del férreo operativo policial, los familiares no se replegaron y se enfrentaron a las fuerzas represivas al mando de la Seguridad del Estado.

Según denuncias fueron detenidos los activistas Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Arián Cruz -conocido como Tata Poet, Daniela Rojo, Leonardo Romero Negrín, y familiares Yudinela Castro, Yesenia Díaz y a la familia completa de Duanis (Duannis Dabel León Taboada, 22 años, con petición fiscal de 21 años), incluyendo a la hermana de 18 y la abuela de 60 años.

A los 33 manifestantes del reparto habanero de Toyo se les acusa del delito de sedición, contra la seguridad del Estado, y enfrentan peticiones fiscales de hasta 25 años de cárcel. Entre ellos están siendo procesados seis menores de edad.

Los familiares de los acusados llegaron en la mañana de este lunes al Tribunal, con la intención de asistir a los juicios, pero fueron obligados a desplazarse hacia el parque Juan Delgado, a pocas cuadras de allí, desde donde denunciaron en una directa de Facebook que muchos amanecieron con un operativo policial en sus domicilios, para impedir su presencia en el lugar.