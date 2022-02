Rosalía se desnuda para la portada de su próximo álbum, "Motomami"

Rosalía Foto © Instagram / Rosalía

"Motomami" es uno de los álbumes más esperados de este 2022, un trabajo discográfico que la cantante Rosalía lleva adelantando desde hace meses y que cada día está más cerca de ver la luz. Y mientras que llega el momento de escuchar todas las canciones que ha estado preparando la artista en los últimos tres años, la intérprete de "Con Altura" presentó la portada del disco.

La cantante acaba de desvelar la portada de su próximo y tercer álbum discográfico, y como no podría ser de otra manera, no está dejando indiferente a nadie.

Desnuda con un casco de moto negro cubriendo su cabeza, tapándose los pechos y la zona de la entrepierna con las manos, Rosalía posa en la portada del disco "Motomami".

"Madre mía, aquí tenéis la portada de MOTOMAMI y este viernes adivina que nuevo tema se viene", comentó la artista al presentar la portada del que será su próximo disco en Instagram. Una imagen que está causando furor y que supera 1.5 millones de likes menos de 24 horas después de que la colgase.

Pero por si no fueran pocas estas novedades, dentro de unos días lanzará una nueva canción de su disco. Aunque de momento no sabemos cuál será. Este tema vendrá después de "La Fama", la bachata con The Weeknd con la que no podría haber dado un mejor arranque a esta nueva etapa musical que está por llegar para la catalana.

Durante las últimas semanas, Rosalía sí ha querido ir destapando cómo suenan algunas de las canciones de "Motomami" como "Saoko", "Hentai" o "Bulerías" con pequeños adelantos que colgó en vídeos de TikTok. Se desconoce si será alguna de estas canciones la que presentará el viernes o si será una completamente nueva para sus seguidores, lo que es seguro es que Rosalía sorprenderá.

