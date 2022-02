Activista Arián Cruz relata la violenta detención de activistas y familiares de presos políticos en La Habana

Arián Cruz, Daniel Triana y Carolina Barrero Foto © Facebook Tata Poet

Luego de ser liberado, el activista cubano Arián Cruz relató en la madrugada de este martes cómo ocurrió la detención violenta de activistas y familiares de presos políticos que se encontraban reunidos en los alrededores del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, donde se juzgaban a 33 participantes en las protestas del 11 de julio.

En la tarde del lunes, brigadas de respuesta rápida del régimen arremetieron contra las activistas Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Arián Cruz, Daniela Rojo y Leonardo Romero Negrín, al igual que contra las familiares Yudinela Castro, madre de Rowland Jesús Castillo; Yesenia Díaz, hermana de Oscar Bravo Cruzata; y varios miembros de la familia del manifestante Duannis Dabel León Taboada, incluyendo a su hermana de 18 años y su abuela de 60 años.

En total, 11 personas que se manifestaban pacíficamente fueron arrestadas a la fuerza. Todavía Barrero, Rodríguez y Rojo continúan en paradero desconocido.

"Carolina apretaba fuerte mi mano, yo le sujetaba el brazo con mucha fuerza mientras el agente Jordan se acercaba de manera intimidante. Yo le digo a él: no te atrevas a tocarla, fíjate, no te vayas a equivocar. Él se abalanza a nosotros y le dobla fuertemente el brazo a Caro. A mí me golpea en el estómago, y en las costillas, a ella se la llevan de manera muy pero que muy violenta", reveló Cruz en su post en Facebook, donde se le conoce como Tata Post.

Romero Negrín también fue "golpeado fuertemente" por el agente Jordan y luego "agarrado por otro oficial por el cuello", mientras que a Cruz el teniente coronel Camilo le volvió a golpear, le hizo "una llave muy fuerte" para inmovilizarle y lo trasladó a un carro celda. "Todo de manera muy agresiva", aseguró.

"Desde ahí solo pude escuchar el grito de las madres, de las mujeres, de mis amigas cómo estaban siendo violentadas. Fue realmente muy triste, y muy fuerte todo", agregó el joven, quien ha sido uno de los activistas que ha mostrado solidaridad con los familiares de presos políticos cubanos y ha protestado en la calle por su liberación.

Tata Poet destacó que, a pesar de todo, lo importante no son los activistas sino "esos familiares que fueron ultrajados por tan solo pedir, y exigir libertad por sus hijos, por esos héroes a los que pretenden condenar injustamente a muchísimos años de privación de libertad".

"Hoy mas que nunca Cuba es un Estado de terror, la policía sólo sirve a un desgobierno totalitario que usa y pone todo su poder para reprimirnos sin piedad alguna. Queda una vez más demostrado, que la seguridad del estado son los verdaderos vándalos y criminales que defienden los intereses de unos pocos con golpes y más golpes", sostuvo.

Cruz señaló que las jóvenes que continúan detenidas deben estar en una celda oscura y fría "por tan solo ejercer sus derechos como actores y activistas de la sociedad civil cubana".

"Que sepan que no vamos a descansar hasta verlas en libertad. Libertad, eso que tanto gritamos y que no nos cansaremos de exigir", advirtió.