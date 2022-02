Imaray Ulloa confirma que tiene novio: Así comenzó la relación con su cirujano

Imaray Ulloa Foto © Instagram / Imaray Ulloa

La actriz e influencer cubana Imaray Ulloa ha vuelto a recuperar la ilusión al lado de un hombre muy especial del que ha hablado en exclusiva con el locutor cubanoamericano Enrique Santos, al que le ha contado todos los detalles sobre su nueva relación.

El año pasado, la actriz ponía fin a su matrimonio con el actor cubano Yubrán Luna, con el que protagonizaba el show "Ni Luna Ni Miel". Un programa que terminó el 31 de diciembre, pero ya desde hace meses sus protagonistas no eran pareja en la vida real y estaban separados.

Ahora, Imaray tiene nuevos proyectos, entre ellos el de la música, un mundo en el que se estrenó con la canción "Amor y Paz", en la que habla de los rumores que la persiguen sobre su vida amorosa y en la que menciona a un cirujano... Y cuando parecía que iba a dejarlo ahí, ¡la actriz confirma que tiene novio y lo emocionada que está con su nuevo amor!

En la entrevista con Enrique Santos, la actriz se sincera para desvelar que está muy ilusionada con su pareja. "Tengo mi nueva relación y estoy en un momento maravillosa. Es tan lindo enamorarse. Los primeros pasos del amor son muy bonitos. Estoy en una etapa muy linda con una persona muy especial", desveló Imaray, que no dio nombres de quién es el afortunado que le ha robado el corazón, pero sí comentó su profesión: cirujano.

Con él trabajó hace años en la clínica, pero su historia de amor comenzó el año pasado cuando fue a ver al cine la película de "Spider-man". "Miré a un lado y vi que era mi cirujano y desde entonces comenzamos a salir", comenta sobre cómo inicio su historia de amor, además comentó que fue su paciente hace años.

Sobre lo que la enamoró de él, la actriz reconoce que es su caballerosidad. "Es un hombre de los antiguos, de los que te abren la puerta, te sientan, te mandan una flor. Es mayor que yo. Nunca he tenido una pareja de mi edad. Me atrae que sea maduro. Es un hombre maravilloso. Es una de las mejores cosas que me han pasado", confesó Imaray sobre su novio.

Además, la actriz también habló de su relación pasada para aclarar que no hubo ninguna infidelidad y que a día de hoy su relación con Yubrán Luna es buena.

