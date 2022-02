Randy Malcom: "Que el mundo entero vea la crueldad que existe en mi país"

El cantante cubano Randy Malcom compartió un video con todos sus seguidores en el que se recogen varios de los casos de las peticiones fiscales excesivas contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba.

"Les pido a todos mis seguidores que vean este video. Les agradecería mucho a todos que me ayudaran a difundirlo y así lograr que se haga viral. Para que de esta manera el mundo entero vea la crueldad que existe en mi país, Cuba, a causa de la dictadura. Cuba necesita libertad. ¡Libertad para todos los presos políticos!", escribió el integrante de Gente de Zona.

El video mezcla imágenes de las protestas del 11J con testimonios de la madre de Brandon David Becerra, uno de los manifestantes de 18 años y con petición fiscal de 18 años; el abuelo de Ángel Jesús Marcano, sentenciado a 8 años de cárcel; el abuelo del periodista independiente Dixan Gainza, a quien le piden 10 años; la madre de Jonathan Torres, quien cumplió 17 años ese 11 de julio; la madre de los hermanos Jorge y Nadir Martin, con petición de 8 años, entre otros.

"La policía comenzó con la agresividad, abusivo lo que tienen con esos niños, es demasiado como juegan con su mentalidad, no hay perdón para tanta crueldad", dice la madre de Brandon en el video.

"¿Cómo es posible que aquí en Cuba a un joven de 18 años, estudiante, le estén pidiendo 15 años? Mi hijo no violó, no asaltó, no apuñaló a nadie", cuestionó la madre de Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso.

Los familiares de los presos políticos relatan en el video los maltratos y abusos tanto físicos como psicológicos a los que han sido sometidos estos jóvenes durante casi siete meses. El clip empieza con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez asegurando que en Cuba no hay presos políticos, y los posteriores y desgarradores testimonios de las familias de los manifestantes encarcelados.

Este miércoles, también los famosos cubanos Gloria y Emilio Estefan se hicieron eco de los juicios injustos a jóvenes en Cuba por su participación en las protestas, entre ellos menores de edad con peticiones fiscales de hasta 23 años, y pidieron a sus seguidores de todo el mundo que firmen una petición que exige la liberación inmediata de los presos políticos.