"Se jodió San Remo", la parodia de Javier Berridy al festival en Cuba

El popular humorista cubano Javier Berridy no podía pasar por alto uno de los temas más candentes del momento en su patria, el festival de San Remo, y ha hecho una parodia del tema.

"Se jodió San Remo", es el nombre del "bolerito" que el cantante le dedicó al evento, "que tiene récord de cancelaciones de artistas".

El integrante del grupo Punto y Coma se apropió de la canción "Quizás, quizás, quizás" del compositor cubano Osvaldo Farrés, para burlarse del papelazo que está haciendo la organizadora del festival, que no es más que Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel.

Según Berridy, si los cantantes internacionales continúan suspendiendo su participación, tendrán que ir Virulo, Raúl Torres y Buena Fe, conocidos defensores del régimen.

"Lis Cuesta tiene un berro, San Remo es un fracaso, hay muchos artistazos que no van, no van, no van", cantó.

Berridy no es primero en mofarse de las intenciones del gobierno cubano de hacer un evento internacional que pretende desviar la atención de los encarcelamientos y juicios a manifestantes del 11J.

Las cancelaciones de reconocidos artistas como el dúo español Andy y Lucas, sus compatriotas Alex Ubago y Carlos Torres, y el mexicano Kalimba, han llenado de memes las redes sociales.

Los internautas cubanos se mofan sin piedad de Díaz-Canel, de su pareja Lis Cuesta y del General de Ejército Raúl Castro, así como de algunos de sus voceros, como el periodista Humberto López.

La actitud del régimen de destinar recursos a un evento para fomentar el turismo internacional en medio de la actual crisis económica, política y social que golpea al país, tuvo como respuesta una campaña de activistas y ciudadanos que se movilizaron en las redes sociales para alertar a los artistas internacionales de las violaciones de los derechos humanos que se cometen en Cuba.

